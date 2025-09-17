嘉義超狂「菸灰缸豆花」快閃登場 限定9天
你敢挑戰「菸灰缸造型豆花」嗎？嘉義最有創意的企劃型餐酒館「聰明吧 Tshong BingBAR」，繼一系列結合城市故事與實驗風土的活動後，這次又端出話題新作， 後天起限時9天的「豆花生活實驗」，以「菸灰缸豆花」引爆社群熱議，還未正式開賣便詢問度破表，預告影片更突破百萬觀看。
活動緣起於2025年嘉義建城321周年，由林聰明沙鍋魚頭發起「嘉味54321」企劃，串連在地世代飲食記憶。日前舉行輪普論壇辦桌中，「欸豆花惹發」主理人 Mia 首次推出造型驚奇、概念新穎的「菸灰缸豆花」，以一碗豆花取代一根菸的交際時光，重新詮釋社交文化，成為全場焦點。
Mia 來自台北，是豆花的忠實愛好者，從紀錄轉為創作，把豆花當成藝術與生活的媒材，這次特別以嘉義為靈感，設計出6款風味獨特的創意豆花，結合當地食材與懷舊情懷。包
括使用林聰明沙茶醬、魚鬆方塊酥與奮起福米磚打造的「聰明豆」鹹豆花，建議搭配「聰明精釀啤酒」或「阿里山初霧啤酒」享用，讓豆花不再只是甜點，更成為下酒菜。
其他款式也同樣吸睛又具文化意涵，例如外觀像鮭魚卵丼的「梅鮭花」，酸甜開胃；以阿里山金萱紅茶與龍眼乾製成的「紅龍龍」，傳遞世代記憶；結合嘉義咖啡文化的「豆拉米蘇」；以三味果汁風味重現青春回憶的「檳菓菓菓」；以及最具話題性的「菸久生」，以菸灰缸造型作為創意象徵，反思交際與健康的平衡。
「聰明吧」不只是喝酒的地方，更是串連嘉義人故事的企劃會客室。本次活動將於9月19日至10月5日、連續3周每周五晚到周日晚限定登場，共計9個晚上，時間為晚間6時30分至9時30分。現場僅接受候位，禁止吸菸、攜帶外食與寵物（導盲犬除外），付款方式為現金或LINEPay。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
※ 提醒您：抽菸，有礙健康
