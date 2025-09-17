快訊

砍前女友30多刀斃命…17歲少年收容4大理由出爐 法院：有暴力傾向

獨／民進黨2026選對會責任區 新潮流認養區最多、徐國勇扛柯文哲故鄉

淡江大橋遭註冊商標 公路局曝「1原因申請」審核中未定案

今彩539第114226期開獎

中央社／ 台北17日電

今彩539第114226期開獎，中獎號碼07、04、38、06、12。3星彩中獎號碼159，4星彩中獎號碼7748。

實際中獎獎號以台彩公布為準。

