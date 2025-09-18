快訊

Fed降息1碼！今年估降息幅度2碼擴大至3碼 明後年都維持1碼

行政院生育補助加碼 每胎10萬元 預計明年元旦上路

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導
為因應少子女化衝擊，行政院加碼補助「催生」，18日將於院會中通過三大育兒補助方案。聯合報系資料照
為因應少子女化衝擊，行政院加碼補助「催生」，今（18）日將於院會中通過三大育兒補助方案，包含生育補助、人工生殖補助、醫療性凍卵補助，預計明年元旦上路。其中生育補助方面，每生一胎預計補助10萬元，希望提高生育率。

根據內政部統計，今年前八月新生兒僅7.2萬名，各月出生人數屢屢下探新低，政院為了鼓勵民眾生養，將推出三大育兒補助方案，已編列在明年總預算案。

三大育兒補助方案
三大育兒補助方案

行政院政委陳時中昨日表示，未來無論是公保、勞保、農保、國保或軍保等不同保險類別，行政院將由中央統一補貼，將補助金全面提高至10萬元（雙胞胎以上，按比例增給），也包括目前現行並無任何保險的7,144位民眾，都能申請，確保無保險者也能享有基本保障，相關預算匡列在明年總預算中，除原本生育給付80億元外，將新增47.2億元預算，預估12.7萬人受惠 。

資料顯示，去年生育補助平均請領金額，勞保為7萬元，公保為6.7萬元，農保為6.1萬元，國保為3.9萬元，軍職女性2020至2024年平均生育補助請領金額為4.2萬元。未來無論是哪種保險身分，都將一律調高至10萬元。

陳時中表示，在人工生殖補助方面，新方案將鼓勵不孕夫妻及早就醫，補助年齡上限從40歲下修至39歲，首次申請補助額度提高，未滿39歲首次可獲15萬元，第二、三次補助10萬元，第四至六次維持6萬元；39歲至未滿45歲首次補助13萬元，第二、三次補助8萬元，最多補助三次。

胚胎植入規範方面，陳時中說明，39歲以下僅可植入單胚胎，39歲以上最多植入兩個。低收入及中低收入家庭不分年齡、胎次，最高補助仍維持15萬元。整體補助比例預計從53%提升至77%，未滿39歲族群則可從55%提高至84%。

醫療性凍卵補助方面，補助對象為18至40歲女性，罹患乳癌、血液疾病、淋巴瘤或多發性骨髓瘤等，經專業醫師評估後可申請。補助內容包含凍卵療程最高7萬元，以及取精8,000元，療程補助次數，每人一生至多申請二次。

保險 生育補助

