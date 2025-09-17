明天水氣最多！準颱「樺加沙」下周恐觸陸 最快周日晚間海陸警齊發

熱帶性低氣壓TD20、TD21預計明天增強為輕度颱風「米塔」、「樺加沙」，周六前留意短延時強降雨，而明天是水氣最多且TD20最接近的一天，東南部、恆春半島恐有豪雨，而TD21在移動過程中會持續增強，下周將以中度颱風等級接近台灣，暴風圈有機會觸陸，氣象署最快於周日晚間發布海上及陸上颱風警報。

中央氣象署預報員張承傳說，熱性TD20、TD21預計明天增強為輕颱米塔及樺加沙，其中，TD20暴風半徑較小，直接影響台灣的機率較低，但受到其外圍環流影響，周六前將為台灣帶來水氣。

而TD21目前距離台灣較遠，但在移動過程中將持續增強，下周將以中颱等級接近台灣，目前認為通過巴士海峽的機率最高，其暴風半徑有機會逾200公里，且可能觸陸，不排除周日晚間發布海上及陸上颱風警報。

針對未來1周天氣，張承傳指出，明天至周六（18至20日）受到熱性TD20或颱風外圍環流影響，有短延時強降雨發生機率。

尤其明天（18日）水氣最多，也是熱低或颱風最接近台灣的一天，東南部、恆春半島有局部大雨及豪雨，南部、東半部有短暫陣雨，東北部有零星降雨，中部以北則以午後降雨為主，新竹至台南有局部大雨發生機率。

周五、周六（19、20日）熱低或颱風將往廣東靠近，南部、花東有局部短暫陣雨，其他地區為午後雷陣雨的型態，中部以北、其他山區有局部大雨。

周日（21日）為上述2個熱帶系統影響的空檔，水氣較少，僅基隆北海岸、大台北、東北部及恆春半島有短暫降雨，午後新竹以南有大雨發生機率。

下周一（22日）受到熱低TD21或颱風外圍環流影響，桃園以北、東半部、恆春半島有局部短暫陣雨，東北部、東半部有較大雨勢，其他地區為午後雷陣雨。

下周二、下周三（23、24日）影響最明顯，東半部有陣雨及雷雨，其他地區有局部短陣雨，花東、恆春半島有大雨及豪雨，東北部、屏東也有局部大雨。

溫度部分，張承傳表示，明天花東降雨明顯，高溫略降為29、30度，其他地區高溫仍有32至35度，桃園以北36度，新北有局部高溫甚至上看38度，新竹、台中及彰化局部36度。 準颱風「樺加沙」下周將以中度颱風等級接近台灣，暴風圈有機會觸陸，氣象署最快於周日晚間發布海上及陸上颱風警報。圖／中央氣象署提供

