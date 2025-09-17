快訊

富爸爸作者清崎：ETF是輸家在玩的 川普行政命令將推升「三種」資產

曾登金曲獎獻唱《咒術迴戰》主題曲 樂團King Gnu主唱井口理結婚了

竹聯幫弘仁會詐欺水房涉洗錢3.5億…3律師偷拍筆錄給詐團 下場慘了

遠百竹北韓國展結合公益 捐物資助勵馨基金會弱勢家庭

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
遠百竹北店指出，「2025韓流魅力－盡在遠百」韓國物產展集結胖胖瓶牛奶、柚子茶、人氣湯品、醬蟹等多款特色美食。圖／遠百竹北店提供
遠百竹北店指出，「2025韓流魅力－盡在遠百」韓國物產展集結胖胖瓶牛奶、柚子茶、人氣湯品、醬蟹等多款特色美食。圖／遠百竹北店提供

遠百竹北店即日起至22日在7樓古厝區舉辦韓國物產展，除展售特色美食外，也捐贈勵馨基金會物資，讓受助家庭與孩子感受異國文化與社會關懷。遠百竹北店長許俊明表示，遠百持續善盡社會責任，捐贈物資，盼打造公益平台，也吸引更多消費者，投入關懷社會與弱勢。

勵馨基金會新竹分事務所主任楊菁惠指出，勵馨基金會主要協助性侵害被害人司法求助、心理復原，也陪同目睹家庭暴力的孩子復原及成長，並協助資源弱勢的年輕父母穩定生活、養育孩子。

楊菁惠表示，此次遠百竹北店舉辦「2025韓流魅力、盡在遠百」韓國物產展，除展售柚子茶、醬蟹等特色美食外，活動也結合公益，將部分物資捐贈給受助的家庭與孩子，能感受異國美食與文化。

楊菁惠說，因對於未滿18歲的年輕家長所組成的家庭，甚至還有持續就學，以打工方式支應家庭基本開銷，而面對現在物價不低，也讓這些家庭少有餘裕能購買較高單價的食品，感謝遠百竹北店善舉。

遠百竹北店表示，活動期間，凡持遠東百貨APP於韓國物產展當日單筆消費滿599元（含）以上之發票，即可參加抽獎活動，獎項為韓亞航空台北至首爾來回機票乙張，共兩名；持遠東百貨APP或HAPPY GO卡當日單筆消費滿999元以上即可至1樓服務台兌換隨機口味的海苔脆片乙份、每人每卡限領一份，數量有限、換完為止。

遠百竹北店指出，「2025韓流魅力－盡在遠百」韓國物產展集結胖胖瓶牛奶、柚子茶、人氣湯品、醬蟹等多款特色美食，讓消費者不必出國也能沉浸正宗韓味饗宴。現場還有大人小孩都能參與的投壺挑戰賽，以及限定的「白菜寶寶搬搬樂」趣味活動，讓民眾邊逛邊玩，把滿滿好物帶回家。

遠百竹北店指出，「2025韓流魅力－盡在遠百」韓國物產展集結胖胖瓶牛奶、柚子茶、人氣湯品、醬蟹等多款特色美食。圖／遠百竹北店提供
遠百竹北店指出，「2025韓流魅力－盡在遠百」韓國物產展集結胖胖瓶牛奶、柚子茶、人氣湯品、醬蟹等多款特色美食。圖／遠百竹北店提供
遠百竹北店即日起至22日在7樓古厝區舉辦韓國物產展，除展售特色美食外，也捐贈勵馨基金會物資，讓受助家庭與孩子感受異國文化與社會關懷。圖／遠百竹北店提供
遠百竹北店即日起至22日在7樓古厝區舉辦韓國物產展，除展售特色美食外，也捐贈勵馨基金會物資，讓受助家庭與孩子感受異國文化與社會關懷。圖／遠百竹北店提供

竹北 美食

延伸閱讀

竹縣百貨推公益 捐贈物資助勵馨家庭

百萬YTR小吳韓國買爆！刷卡時「少看一個0」 得知真實價格崩潰了

神秘北極圈明信片寄抵竹北無人領 網友接力幫找收件人

韓國U16橄欖球代表隊台南移地訓練 台韓體育交流再深化

相關新聞

明天水氣最多！準颱「樺加沙」下周恐觸陸 最快周日晚間海陸警齊發

熱帶性低氣壓TD20、TD21預計明天增強為輕度颱風「米塔」、「樺加沙」，周六前留意短延時強降雨，而明天是水氣最多且TD...

行政院「好孕政策」發十萬生育補助 民團指難催生：只能減少相對剝奪感

行政院預期明年在院會通過「好孕三方案」，砸72.9億元經費，將生育給付由現行3.9至7萬元不等，調升為10萬元，並提高未...

夜駕總是看不清？醫師勸：隔熱紙、燈光與眼睛都要檢查

晚上開車看不清楚，真的只是度數加深嗎？近日一名網友發文抱怨，自己夜間駕駛時視線模糊，本以為近視或散光加重，但驗光後數據完全沒變。由於工作需要，他不得不常開夜車，只好上網求助，引發許多駕駛共鳴。

文化部宣布：第一屆台灣國際兒少書展 18日台中開展

文化部長李遠17日宣布，「2025第一屆臺灣國際兒少書展」將於18日至21日在台中國際展覽館開展，今年書展主題為「跨越城...

陸籍貨輪「鈺洲啟航」今脫淺野柳 下午拖往南韓處置

去年10月康芮颱風導致陸籍貨輪「鈺洲啟航」擱淺於野柳地質公園，船上存有高達284噸餘油，一度造成野柳及北海岸生態危機，交...

搶連假、普發萬元商機...搶商機 各飯店祭出下殺43折

今年10月中秋節等3個連假再加上普發現金1萬元即將發放，飯店、民宿業者看好這波商機，阿里山賓館推「鄒年慶部落探索」快閃優...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。