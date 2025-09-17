遠百竹北韓國展結合公益 捐物資助勵馨基金會弱勢家庭

遠百竹北店即日起至22日在7樓古厝區舉辦韓國物產展，除展售特色美食外，也捐贈勵馨基金會物資，讓受助家庭與孩子感受異國文化與社會關懷。遠百竹北店長許俊明表示，遠百持續善盡社會責任，捐贈物資，盼打造公益平台，也吸引更多消費者，投入關懷社會與弱勢。

勵馨基金會新竹分事務所主任楊菁惠指出，勵馨基金會主要協助性侵害被害人司法求助、心理復原，也陪同目睹家庭暴力的孩子復原及成長，並協助資源弱勢的年輕父母穩定生活、養育孩子。

楊菁惠表示，此次遠百竹北店舉辦「2025韓流魅力、盡在遠百」韓國物產展，除展售柚子茶、醬蟹等特色美食外，活動也結合公益，將部分物資捐贈給受助的家庭與孩子，能感受異國美食與文化。

楊菁惠說，因對於未滿18歲的年輕家長所組成的家庭，甚至還有持續就學，以打工方式支應家庭基本開銷，而面對現在物價不低，也讓這些家庭少有餘裕能購買較高單價的食品，感謝遠百竹北店善舉。

遠百竹北店表示，活動期間，凡持遠東百貨APP於韓國物產展當日單筆消費滿599元（含）以上之發票，即可參加抽獎活動，獎項為韓亞航空台北至首爾來回機票乙張，共兩名；持遠東百貨APP或HAPPY GO卡當日單筆消費滿999元以上即可至1樓服務台兌換隨機口味的海苔脆片乙份、每人每卡限領一份，數量有限、換完為止。

遠百竹北店指出，「2025韓流魅力－盡在遠百」韓國物產展集結胖胖瓶牛奶、柚子茶、人氣湯品、醬蟹等多款特色美食，讓消費者不必出國也能沉浸正宗韓味饗宴。現場還有大人小孩都能參與的投壺挑戰賽，以及限定的「白菜寶寶搬搬樂」趣味活動，讓民眾邊逛邊玩，把滿滿好物帶回家。 遠百竹北店指出，「2025韓流魅力－盡在遠百」韓國物產展集結胖胖瓶牛奶、柚子茶、人氣湯品、醬蟹等多款特色美食。圖／遠百竹北店提供 遠百竹北店即日起至22日在7樓古厝區舉辦韓國物產展，除展售特色美食外，也捐贈勵馨基金會物資，讓受助家庭與孩子感受異國文化與社會關懷。圖／遠百竹北店提供

