腸病毒10月恐高峰期 產前避免人多場所受感染

腸病毒疫情預估10月恐進入高峰期。高雄市衛生局今天提醒，新生兒感染風險來自分娩過程以及產後接觸，建議孕婦產前14天起減少出入人多或空氣不流通場所，避免與病患接觸。

衛生局今天新聞稿表示，根據衛生福利部疾病管制署最新統計資料顯示，今年全國腸病毒併發重症死亡病例累計8例，其中有7例皆為新生兒且皆感染伊科病毒11型。衛生局提醒，新生兒家長應儘量謝絕訪客，避免擁抱與親吻等親密接觸，降低嬰幼兒感染風險。

衛生局提醒，新生兒感染後可能短期內發展為重症，新生兒腸病毒常見病毒型為伊科病毒和克沙奇B型病毒，可能因產前透過胎盤、分娩時接觸產道分泌物，或出生後因照顧者等傳染途徑，2者皆常透過分娩及產後接觸感染新生兒，建議產前14天起減少出入人多或空氣不流通場所，避免與病患接觸。

此外，由於腸病毒具高傳染力，衛生局呼籲，照顧者應注意個人衛生，勤洗手、洗臉、回家後更換衣服；因酒精毒殺腸病毒效果有限，民眾務必以含氯漂白水加強環境中常接觸物品表面環境清消，避免病毒傳播。

衛生局說明，新生兒感染腸病毒可能出現發燒或低體溫、活力不佳、喝奶量變少等情形，病程發展快速，若未及時治療可能惡化發展為重症威脅生命，應儘速就醫。

5歲以下重症高危險群嬰幼兒若有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌抽躍、呼吸喘、肢體麻痺及心跳加速等重症症狀，儘速至高雄榮總、高雄長庚、高醫、義大醫院、聯合醫院、小港醫院等6家責任醫院治療。

