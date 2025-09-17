行政院「好孕政策」發十萬生育補助 民團指難催生：只能減少相對剝奪感

行政院預期明年在院會通過「好孕三方案」，砸72.9億元經費，將生育給付由現行3.9至7萬元不等，調升為10萬元，並提高未滿39歲人工生殖補助。不過，民團指出，國內研究指出，要以現金給付達到鼓勵生育，門檻至少每胎5百萬元，這些政策要達到催生目的「絕不可能」，頂多只能減緩民眾相對剝奪感。

民眾依保險身份別，勞保、公保、農保等，各有不同生育給付額度，政院宣布統一調升至10萬元。托育及就業政策催生聯盟召集人王兆慶指出，中研院經濟所一項研究指出，要以金錢鼓勵生育，現金補助至少每胎無百萬才有作用，因此每胎10萬元生育給付，無法增加生育，頂多只能讓過去領到較少生育給付的民眾，減少相對剝奪感。

政院提出的另一項催生政策，提高39歲以下民眾，第一胎人工生殖費用，從10萬調升為15萬。台灣生殖醫學會前理事長陳美州指出，年輕婦女接受人工生殖療程，不需進行胚胎切片，因此費用較低，約落在15至18萬間，政府補助15萬，可涵蓋9成，有助減輕人工生殖經濟壓力，提升年輕夫妻生育意願，「這很重要，台灣人最缺生小孩的意願。」

王兆慶則說，根據國際研究，人工生殖補助政策，對提高生育率有「輕微正向作用」，有助讓生育率微幅回升，但各界也別期待太高，若能增加0.05%「就要謝天謝地」；政府提出的另一項政策，補助罹癌病人凍卵、凍精，則因設下特定癌別限制，適用人數較少，預期對生育率不會有太大影響。

王兆慶表示，托盟主張藉擴大公共托育、減少工時、促進男性育兒三大面向，減緩少子化，政府已著手擴大公共托育服務；性別平等工作法，已有育有3歲以下子女，每日可減少1小時工時規定，但減少工時等同降低薪資，因此法規未實際發揮作用，建議政府可補貼至少8成薪資，讓更多民眾願意使用這項政策。另，建議男性陪產假日數應和女性相同，鼓勵男性及早介入承擔育兒責任。

