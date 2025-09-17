減家庭照護負擔 卓榮泰：審慎研議外籍幫傭放寬政策

快訊

中央社／ 台北17日電

行政院長卓榮泰今天說，為推動雙就業、雙照顧，請勞動部在保護台灣勞工就業機會、兼顧幼兒照顧托育品質與減輕家庭照護負擔等前提下，審慎研議外籍幫傭放寬政策。

行政院透過新聞稿表示，卓榮泰今天主持「行政院性別平等會第33次委員會議」時表示，政府將持續朝性別平等改善與進步的方向邁進，期盼透過跨部會共同努力，營造性別友善環境。

針對委員提案建議外籍幫傭放寬政策研議時，應進行就業市場衝擊、性別及人權影響評估，卓榮泰指出，為貫徹協助家庭生養育兒，維繫職場與家庭生活的彈性與平衡，請勞動部參酌與會委員意見，在保護台灣勞工就業機會、兼顧幼兒照顧托育品質、滿足多元家庭需求，以及減輕家庭照護負擔前提下，與衛福部研議，依政策影響評估，規劃後續推動進度，審慎研議外籍幫傭放寬政策。

針對勞動部「國籍航空公司訂定空服員服儀規範應行注意事項檢討」報告，卓榮泰表示，現行國籍航空公司空服員服儀規範已能兼顧專業、實用需求及性別平等原則，使從業環境更符合民主參與及性別友善，可作為其他行業及職業服儀規範的示範案例。

卓榮泰說，因此，責成勞動部持續蒐集各界意見，循本案精神，促進各行各業服儀規範符合性別平等原則性指引；相關做法也要納入勞動部新一期（民國115-118年）性別平等推動計畫，逐步推展相關工作。

有關委員提出「因應衛生福利部社會家庭署組織改造規劃，應確保對既有婦女福利政策與托育政策推動配置充足人力、預算資源案」，卓榮泰請衛福部參酌委員意見，在規劃設立兒少專責單位時，同步整合兒少、高齡、婦女、身心障礙者等相關業務資源配置與業管單位；也要在研議過程邀行政院性別平等會委員參與，並在改組方案送交行政院前，提交行政院性別平等會報告討論。

卓榮泰也說，15日在運動部長李洋見證下，立法院女子運動外交促進會與「國際婦女與運動工作小組」（IWG），正式簽署「布萊頓暨赫爾辛基女性與運動宣言」，象徵台灣推動運動平權及女性運動性別平權工作向國際邁向重要一步，這也是運動部成立後，具體實現運動平權工作的重要成果。

運動 性別 行政院

