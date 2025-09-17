夜駕總是看不清？醫師勸：隔熱紙、燈光與眼睛都要檢查
晚上開車看不清楚，真的只是度數加深嗎？近日一名網友發文抱怨，自己夜間駕駛時視線模糊，本以為近視或散光加重，但驗光後數據完全沒變。由於工作需要，他不得不常開夜車，只好上網求助，引發許多駕駛共鳴。
不少網友回應，這種情況可能和眼鏡無關，而是眼睛本身或環境造成。有人直言，台灣道路照明不足，加上前擋隔熱紙過黑、汽車大燈老化，都會讓夜駕更加吃力；也有過來人分享，自己就是在夜間駕駛時發現視線異常，最後檢查出是白內障前期。
討論中，多數人一致建議原PO應先到眼科就診，排除老花、夜盲、乾眼或糖尿病相關眼疾等可能性。眼鏡行驗光只能檢測度數，若出現「白天清楚、晚上模糊」的狀況，就需要專科檢查，才能確定病因。
眼科醫師徐浩恩也曾在臉書上分享，白天和夜晚視力依靠不同感光細胞，當桿狀細胞功能受損，就會出現「夜間視力下降」。常見原因包括老花、白內障、乾眼症、角膜或視網膜疾病，甚至是糖尿病、青光眼，或維生素A缺乏，這些狀況都會讓人在昏暗環境下判斷距離困難，或出現眩光與光暈。
他提醒民眾，單靠驗光不足以釐清問題，應到眼科接受完整檢查，找出根本原因，同時建議，若確實需要夜間駕駛，可檢視前擋隔熱紙透光率、檢修車燈照度，或配戴黃色偏光鏡片以增加對比度，但這些僅是輔助，「若視力異常仍未改善，就不應冒險夜駕，安全才是第一要務。」
▪️921鬼門關別說「再見」！命理師曝8大禁忌、3生肖運勢黑翻紅
▪️農曆七月半…「15個姓氏」需特別注意！命理師示警：小心抓交替
▪️中元普渡15禁忌看過來！千萬別做這事…秒惹怒好兄弟「恐連衰多年」
▪️鬼月來襲！農曆七月12生肖誰能逢凶化吉 誰要特別小心？
▪️普渡品太多拜完怎麼處理？ 命理師提醒5點：千萬不能拿去退
▪️中元普渡「念一句」好兄弟恐賴著不走…專家4招淨化家中磁場
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言