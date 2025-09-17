快訊

夜駕總是看不清？醫師勸：隔熱紙、燈光與眼睛都要檢查

聯合新聞網／ 綜合報導
夜間視力下降恐與白內障、乾眼症或視網膜疾病相關。示意圖／ingimage
夜間視力下降恐與白內障、乾眼症或視網膜疾病相關。示意圖／ingimage

晚上開車看不清楚，真的只是度數加深嗎？近日一名網友發文抱怨，自己夜間駕駛時視線模糊，本以為近視或散光加重，但驗光後數據完全沒變。由於工作需要，他不得不常開夜車，只好上網求助，引發許多駕駛共鳴。

不少網友回應，這種情況可能和眼鏡無關，而是眼睛本身或環境造成。有人直言，台灣道路照明不足，加上前擋隔熱紙過黑、汽車大燈老化，都會讓夜駕更加吃力；也有過來人分享，自己就是在夜間駕駛時發現視線異常，最後檢查出是白內障前期。

討論中，多數人一致建議原PO應先到眼科就診，排除老花、夜盲、乾眼或糖尿病相關眼疾等可能性。眼鏡行驗光只能檢測度數，若出現「白天清楚、晚上模糊」的狀況，就需要專科檢查，才能確定病因。

眼科醫師徐浩恩也曾在臉書上分享，白天和夜晚視力依靠不同感光細胞，當桿狀細胞功能受損，就會出現「夜間視力下降」。常見原因包括老花、白內障、乾眼症、角膜或視網膜疾病，甚至是糖尿病、青光眼，或維生素A缺乏，這些狀況都會讓人在昏暗環境下判斷距離困難，或出現眩光與光暈。

他提醒民眾，單靠驗光不足以釐清問題，應到眼科接受完整檢查，找出根本原因，同時建議，若確實需要夜間駕駛，可檢視前擋隔熱紙透光率、檢修車燈照度，或配戴黃色偏光鏡片以增加對比度，但這些僅是輔助，「若視力異常仍未改善，就不應冒險夜駕，安全才是第一要務。」

夜駕總是看不清？醫師勸：隔熱紙、燈光與眼睛都要檢查

