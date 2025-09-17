文化部宣布：第一屆台灣國際兒少書展 18日台中開展

文化部長李遠17日宣布，「2025第一屆臺灣國際兒少書展」將於18日至21日在台中國際展覽館開展，今年書展主題為「跨越城市.閱讀無界(Crossing Cities，Reading without Borders)」，由台中市政府擔任首屆書展主題城市。

李遠表示，首屆兒少書展在義大利辦事處、台中市政府、出版業者支持下，將有來自14個國家的作家、插畫家、版權人、出版專業人士，在書展期間來台推廣閱讀活動、洽談版權。

整個書展共有127家參展單位，預計在現場舉辦超過200場講座、手作活動、工作坊等，於9月18日至21日間，點起閱讀的亮光。

今天展前記者會，文化部長李遠、台中市政府文化局長陳佳君、義大利經濟貿易文化推廣辦事處代表龍博文(Marco Lombardi)等人共同出席，號召全民跨越城市邊界，感受閱讀無限延伸的可能。

李遠表示，大家經常問他擔任文化部長的核心政策是什麼，他總是毫不猶豫地回答「兒少優先」，因為他一直覺得一個國家如何對待、教育兒童、青少年，就可以知道這個國家文化及文明的進步。

所以，就任文化部長後，兒少政策自然成為他加速進行的工作之一，從「繪本新秀獎勵」、「繪本學校」、「金繪獎」等培育、獎勵繪本創作者的政策，到推出鼓勵高中生創作的「青漫獎」、成立「公共電視兒少台」，以及目前正在規劃設計的「國家兒童未來館」，與在完成前先成立的願景館等，都是希望讓現在的孩子能及早享受所有的文化政策、活動及設施。

李遠以自己的經歷分享，他曾在孩子小學到大學的10年期間辭掉工作，專心在家裡寫親子散文、青少年小說及繪本，並陪孩子們閱讀，他相信這些跟他孩子差不多年紀的父母親，都因為閱讀有了不同的教養觀念，這也讓他興起舉辦兒少書展的想法。

李遠表示，首屆國際兒少書展選擇在台中市舉辦，除了台中的地利之便，文化部在台中擁有包含2023年底開展的國家漫畫博物館籌備處、文化資產局、國立臺灣美術館、國立臺灣交響樂團等附屬館所，相信在文化部與台中市共同投注資源下，一定能吸引更多人潮，讓國際兒少書展成為台北國際書展後的第二大書展。

一向在台北國際書展相當受注目及歡迎的「公民書區」，由獨立出版聯盟、台灣勞工陣線協會、台灣獨立書店文化協會攜手合作，特別升級今年台北國際書展的主題「獨字樂園」為「獨字樂園PLUS」。

現場除了與15家獨立書店合作，精選百種以上書目集結成「選書手冊」，更將充氣溜滑梯、旋轉木馬、海盜船等都搬進書展會場，讓李遠在參觀時，也忍不住溜了溜滑梯、坐上旋轉木馬，幫孩子們搶先測試。

李遠還示範為自己的種子塗上專屬顏色，就能躍上銀幕隨著風飄蕩，精緻的畫面讓李遠忍不住直呼「好美啊！」繪本故事館裡也展示以夢想為主題的100本臺灣原創繪本及16場說故事活動，由紙本書出發加入時間的流轉與空間的漸變，開啟不同繪本的體驗。

義大利主題國館將原於2025台北國際書展展出的「IBBY義大利童書繪本精選」、「新生代畫家-插畫與漫畫」移展，以義大利優質童書、插畫與民眾分享。主題國館將舉辦6場以義大利為主題的文化活動，民眾可以近距離體驗義大利的美麗與魅力。

龍博文表示，義大利一直透過人類高度想像去表達人類的感受，過去幾年持續分享無數詩人與作家的作品，透過這些作品與大家交流。在兒少書展期間，義大利也期待透過已經成熟發展的繪本、文學，向大家介紹義大利。

陳佳君指出，台中主題城市館以「從林開始：書真裡的奇幻旅程」為題，一方面呼應將陸續開館的台中綠美圖與童書之森，另一方面融入「從0開始閱讀」意象，展現台中市推動閱讀政策。

現場展出上百本精選好書，邀請讀者透過閱讀看見台中的故事。陳佳君也特別介紹，台中市主題城市館設置了「貓貓蟲咖波」的借閱證辦證攤位，「歡迎大家加入台中市閱讀大家庭的一份子」。

集結了國家人權博物館、國家漫畫博物館籌備處、國立臺灣交響樂團、國立臺灣歷史博物館、國立歷史博物館、台南生活美學館、台東生活美學館等七個館所的文化部附屬館所聯合展區，以「書籍堆疊意象」貫穿全區，青春舞台、筆型不倒翁構成書寫叢林，現場參加活動就有機會扭蛋換禮物，是專屬兒少的多元文化閱讀派對，更是一段充滿探索與能量的青春文化冒險。

由文策院策劃的「臺漫大發現勇闖故事島」展區，規劃《海巫事務所》、《台灣特有種》、《Vtuber孔子》、《引路人》主題展區，結合展示與互動設計，再現經典場景與角色，讓讀者在趣味互動中感受臺漫的魅力。

文學書區以「文學與未來的距離」為題，推出至少40本以上的臺灣兒少文學原創書單，呼應聯合國SDGs的未來願景，展現臺灣的全球公民意識。

為鼓勵民眾參與兒少書展，文化部推出門票全額抵用金，凡購票入場者，門票金額可全額折抵現場消費，購票入場當日不限金額消費、購買品項，均可抵用；文化幣在兒少書展現場消費亦可點數放大，2點送1點。

此外，桃園以北、高雄以南、東部地區民眾，憑參觀當日前後3日，赴台中市區或自台中市區出發的大眾運輸乘車證明；離島居民憑赴臺機票、船票；身障人士及陪同者1名；18歲以下、19至22歲憑文化幣者均可免費入場。

現場消費滿1,500元，可兌換書展專屬帆布袋1只，每日數量有限，換完為止。文化部歡迎民眾踴躍前往台中國際展覽館參加首屆臺灣國際兒少書展，更多活動訊息請參閱「臺灣國際兒少書展」官方網站口。 義大利主題國館展出IBBY義大利童書繪本精選、新生代畫家-插畫與漫畫。記者宋健生/攝影 文化部長李遠在參觀時，忍不住坐上旋轉木馬，幫孩子們搶先測試。記者宋健生/攝影 文化部長李遠(中)宣布，「第一屆臺灣國際兒少書展」18日在台中國際展覽館開展。記者宋健生/攝影

商品推薦