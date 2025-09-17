快訊

陸籍貨輪「鈺洲啟航」今脫淺野柳 下午拖往南韓處置

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
陸籍貨輪「鈺洲啟航」去年10月擱淺於野柳地質公園，今年9月14日已完成船體揚脫淺，今下午3時已拖往南韓進行進一步處置。圖／交通部航港局提供
陸籍貨輪「鈺洲啟航」去年10月擱淺於野柳地質公園，今年9月14日已完成船體揚脫淺，今下午3時已拖往南韓進行進一步處置。圖／交通部航港局提供

去年10月康芮颱風導致陸籍貨輪「鈺洲啟航」擱淺於野柳地質公園，船上存有高達284噸餘油，一度造成野柳及北海岸生態危機，交通部航港局今表示，9月14日已完成船體揚脫淺，今下午3時已拖往南韓進行進一步處置。

鈺洲啟航去年10月31日因颱風侵襲失去動力擱淺，該輪棄船後，17名船員在海巡署協助下全數獲救。為確保野柳及北海岸的環境生態，今年1月14日先完成284噸餘油抽除，並自4月起進行甲板上三座橋式機拆除工程。

航港局指出，除已完成重達逾3000公噸的橋式機移除工作外，經由荷蘭專業海事工程團隊船體結構評估及水密性計算、船體水下修補加壓及油艙清洗等作業後，14日也完成船體浮揚脫淺，並拖帶至深水區觀察48小時，確定船體穩定性後，於今下午3時拖往南韓進行進一步處置。

交通部長陳世凱在臉書粉專發文表示，野柳貨輪「鈺洲啟航」脫淺成功，去年10月，因颱風擱淺的陸籍貨輪鈺洲啟航歷經近1年時間，今天正式啟程拖離我國海域，野柳海域危機正式解除，這段期間，他也3度前往現地關心，感謝航港局、務公司及所有救援團隊，不畏天候、嚴格落實工安與防汙，成功守住第一線。

陳世凱指出，今年1月完成殘油抽除，9月移除橋式機與拖帶至深水區，第三方驗證安全，今天下午3點，順利拖往南韓進行最終處置，為野柳海域生態近一年來的危機劃下句點。

但陳世凱也強調，颱風季節仍未結束，其他海上擱淺或沉沒船舶也需處理，已責成航港局、港務公司落實同仁安全、持續督導業者、確保工安與防汙標準不放鬆，堅決防止任何二次災害。

航港局進一步說明，鈺輪擱淺位置地處野柳岬灣，且歷經強烈東北季風吹襲，作業環境相當嚴峻艱困，航港局今年6月起每周召開船貨移除進度控管會議，原訂8月底完成船體移除作業，受到7月連續颱風及低氣壓影響略有延遲，過程中需克服船體傾斜、切割及吊掛重心計算、惡劣海象等技術與環境障礙，於9月初完成船上橋式機移除。

航港局表示，經第三方公證單位確認船體穩定及符合拖帶安全情況下，於今天下午將船體拖帶前往韓國處置，並將接續移除礁岩上剩餘約50噸的橋式機殘骸。另也會同海保署要求移除團隊完成擱淺海域一定期間的水質監測，且須經過第三方公證確保無汙染、無殘骸留存，確保野柳海岸的環境與生態獲得保護。

交通部長陳世凱表示，野柳海域危機正式解除，這段期間，他也3度前往現地關心，感謝航港局、務公司及所有救援團隊，不畏天候、嚴格落實工安與防汙，成功守住第一線。圖／交通部提供
交通部長陳世凱表示，野柳海域危機正式解除，這段期間，他也3度前往現地關心，感謝航港局、務公司及所有救援團隊，不畏天候、嚴格落實工安與防汙，成功守住第一線。圖／交通部提供

