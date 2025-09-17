快訊

富爸爸作者清崎：ETF是輸家在玩的 川普行政命令將推升「三種」資產

曾登金曲獎獻唱《咒術迴戰》主題曲 樂團King Gnu主唱井口理結婚了

竹聯幫弘仁會詐欺水房涉洗錢3.5億…3律師偷拍筆錄給詐團 下場慘了

李元佳個展 回顧旅居海外4時期作品

中央社／ 台北17日電

已故藝術家李元佳曾旅居海外數十年，由文心藝所策劃的個展即日起登場，將以典藏作品展現他橫跨台北、波隆那、倫敦及坎布里亞郡不同時期的作品。

李元佳於1929年出生於中國廣西，戰後輾轉來台。早期創作受到藝術家李仲生的現代藝術觀念啟發，確立融合傳統筆墨與抽象表現的繪畫風格。作為「東方畫會」的創始成員之一，李元佳移居英國後也設立自己的基金會。

此次在文心藝所推出的「李元佳個展」，由文心藝術基金會邀請策展人游崴策劃，重新考察基金會對於李元佳藝術的收藏，展出李元佳自1950至1990年代，橫跨台北、波隆那、倫敦及坎布里亞郡4個不同時期的作品。

1960年代，李元佳的創作風格走向極簡、神秘、觀念化，開始發展「點」（point），這也成為貫穿他創作生涯的概念及母題。在1962年移居義大利波隆那之後，李元佳加入藝術團體「龐圖」（Punto），開始嘗試將觀者的注意力從繪畫筆觸轉移到幾何構成。

這種特色延續到李元佳1967至1968年的英國倫敦時期，同時探索起空間裝置、互動式作品。他活躍於英國少數以非西方藝術家為核心的前衛藝術社群，在創作生涯最後的25年以北英格蘭為據點，以一己之力打造了「李元佳美術館」，成為英國北方重要的現代藝術據點。

文心藝術基金會今天透過新聞稿表示，展出作品形式橫跨書法、繪畫、淺浮雕、互動作品、掛毯、攝影版畫及藝術家檔案文獻，試圖展現李元佳創作中極簡、神秘或充滿觸覺暗示的「點」，以及其背後充滿精神性的宇宙圖式。

「Li Yuan Chia 李元佳個展」即日起至2026年1月18日

展出，地點在台北文心藝所。

倫敦 英國 藝術家

延伸閱讀

要2人來4人！英國遊客拒付4萬泰銖遭砍傷 泰國警方全城緝凶

不顧病人安危…麻醉師手術中離席 只為跑去和護理師「愛愛」

黃仁勳：英國正打造AI產業革命「黃金比例生態」 輝達啟動AI工廠投資

英國名牌包惹禍！1時尚設計酷似武器 美副教授搭機過不了安檢

相關新聞

明天水氣最多！準颱「樺加沙」下周恐觸陸 最快周日晚間海陸警齊發

熱帶性低氣壓TD20、TD21預計明天增強為輕度颱風「米塔」、「樺加沙」，周六前留意短延時強降雨，而明天是水氣最多且TD...

行政院「好孕政策」發十萬生育補助 民團指難催生：只能減少相對剝奪感

行政院預期明年在院會通過「好孕三方案」，砸72.9億元經費，將生育給付由現行3.9至7萬元不等，調升為10萬元，並提高未...

夜駕總是看不清？醫師勸：隔熱紙、燈光與眼睛都要檢查

晚上開車看不清楚，真的只是度數加深嗎？近日一名網友發文抱怨，自己夜間駕駛時視線模糊，本以為近視或散光加重，但驗光後數據完全沒變。由於工作需要，他不得不常開夜車，只好上網求助，引發許多駕駛共鳴。

文化部宣布：第一屆台灣國際兒少書展 18日台中開展

文化部長李遠17日宣布，「2025第一屆臺灣國際兒少書展」將於18日至21日在台中國際展覽館開展，今年書展主題為「跨越城...

陸籍貨輪「鈺洲啟航」今脫淺野柳 下午拖往南韓處置

去年10月康芮颱風導致陸籍貨輪「鈺洲啟航」擱淺於野柳地質公園，船上存有高達284噸餘油，一度造成野柳及北海岸生態危機，交...

搶連假、普發萬元商機...搶商機 各飯店祭出下殺43折

今年10月中秋節等3個連假再加上普發現金1萬元即將發放，飯店、民宿業者看好這波商機，阿里山賓館推「鄒年慶部落探索」快閃優...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。