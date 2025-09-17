李元佳個展 回顧旅居海外4時期作品

已故藝術家李元佳曾旅居海外數十年，由文心藝所策劃的個展即日起登場，將以典藏作品展現他橫跨台北、波隆那、倫敦及坎布里亞郡不同時期的作品。

李元佳於1929年出生於中國廣西，戰後輾轉來台。早期創作受到藝術家李仲生的現代藝術觀念啟發，確立融合傳統筆墨與抽象表現的繪畫風格。作為「東方畫會」的創始成員之一，李元佳移居英國後也設立自己的基金會。

此次在文心藝所推出的「李元佳個展」，由文心藝術基金會邀請策展人游崴策劃，重新考察基金會對於李元佳藝術的收藏，展出李元佳自1950至1990年代，橫跨台北、波隆那、倫敦及坎布里亞郡4個不同時期的作品。

1960年代，李元佳的創作風格走向極簡、神秘、觀念化，開始發展「點」（point），這也成為貫穿他創作生涯的概念及母題。在1962年移居義大利波隆那之後，李元佳加入藝術團體「龐圖」（Punto），開始嘗試將觀者的注意力從繪畫筆觸轉移到幾何構成。

這種特色延續到李元佳1967至1968年的英國倫敦時期，同時探索起空間裝置、互動式作品。他活躍於英國少數以非西方藝術家為核心的前衛藝術社群，在創作生涯最後的25年以北英格蘭為據點，以一己之力打造了「李元佳美術館」，成為英國北方重要的現代藝術據點。

文心藝術基金會今天透過新聞稿表示，展出作品形式橫跨書法、繪畫、淺浮雕、互動作品、掛毯、攝影版畫及藝術家檔案文獻，試圖展現李元佳創作中極簡、神秘或充滿觸覺暗示的「點」，以及其背後充滿精神性的宇宙圖式。

「Li Yuan Chia 李元佳個展」即日起至2026年1月18日

展出，地點在台北文心藝所。

