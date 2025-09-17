獲抗癌圓夢助學金 謝孟均：痛苦也要懷抱希望
苗栗學子謝孟均在大學甄選期間被診斷罹患血癌，抗癌期間仍精進客語朝夢想前進，今天獲周大觀文教基金會頒發抗癌圓夢助學金，「即使痛苦也要懷抱希望」是他罹病最大啟發。
周大觀文教基金會今天在苗栗高中捐贈「抗癌圓夢助學金」，鼓勵勇敢抗癌的畢業生謝孟均，基金會創辦人周進華特別給予溫暖擁抱。苗栗縣副縣長邱俐俐、縣府教育處副處長彭德俊以及苗栗高中校長巫正成率多名師生到場一起為謝孟均加油打氣，場面溫馨。
邱俐俐表示，謝孟均在校成績優異，還積極參與公共事務與社會服務，曾榮獲全國客語情境式演說特優，並擔任客家青少年國際事務訪團團長，代表台灣出訪新加坡與馬來西亞，並以客語創作、推廣文化，多才多藝，是客家抗癌勇士。
然而，祖父、父親相繼罹癌離世，家中經濟僅仰賴母親支撐，謝孟均通過中央大學特殊選才第一階段甄選後，去年9月被確診急性淋巴白血病，被迫放棄面試機會，目前在家休養，等待骨髓移植。
謝孟均表示，被診斷罹癌時，頓時覺得人生由絢麗變黑白，還好有一群朋友的關心與鼓勵，讓他有堅持下去的動力，更有力量和病魔抗爭。
「即使痛苦也要懷抱希望，即使黑暗也要相信光」謝孟均指出，這是他與白血病同行的日子裡所得到的啟發，當困難來臨時，他的選擇是即使跌倒也要努力站起來。
謝孟均也說，他會努力抗癌成功，並立志再次參加中央大學客家學院特殊選才，未來會持續精進客語，期望擔任客語薪傳師，傳承客家文化，也要用母語寫作，為客家、為台灣寫下美好紀錄，並透過社群媒體行銷客家文化，讓世界看見台灣、也看見客家。
