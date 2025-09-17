聲樂家簡文秀返鄉歌中秋 27日慈濟宜蘭園區「歡唱滿人間」
中秋節快到囉！宜蘭縣政府、慈濟慈善事業基金會及億光文化基金會將於9月27日(周六)下午兩點半在慈濟宜蘭園區(宜蘭市泰山路5號2樓講經堂)舉辦「歡唱滿人間」音樂會，邀請鄉親共度一個充滿樂音與團圓的秋節。
聲樂家簡文秀表示，這是她再次回到故鄉製作音樂會，心中仍然近鄉情怯，音樂會卡司真值得民眾眼睛一亮，每一個團隊都是獲獎無數，有屢獲國際金獎的「和諧之聲歌手」、「師大管樂隊」、薩克斯風「孫維廷」、「南方二重唱」及簡文秀，尤其是宜蘭鄉親特別喜歡的開心男團「黑旋風」更是應邀前來，會帶來民歌、流行金曲及世界名歌…等，令鄉親們雀躍不已，也希望鄉親們可以感受到音樂的質感與美感。
音樂會免票、自由入場，延續往例，仍保留最佳觀賞區給社福單位，包含蘭智社會福利基金會、花蓮縣信實公益協會、桃園市心燈啟智教養院、桃園市博愛長照中心、宜蘭縣老來福長照社團法人等，更誠摯邀請鄉親前來一同歡樂唱歌，一同在歌聲中慶祝教師節、迎接中秋。
