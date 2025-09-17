年用近350萬顆 思覺失調藥物「可致律錠」將停供

食藥署近日公告，年用量近350萬顆、治療思覺失調症進口藥物「可致律錠100毫克」將停供，國內有成份、劑量、劑型相同的國產藥，已協調業者增加生產，落實推動國藥國用政策。

衛生福利部食品藥物管理署9日公告，由台灣邁蘭有限公司輸入的「可致律錠100毫克（CLOZARILTABLETS 100MG）」，衛署藥輸字第018542號，因廠商停止供應，庫存售罄後不再供應。

桃園療養院副院長李俊宏告訴中央社記者，這款藥物屬於思覺失調症最後一線用藥，主要用在難治型，例如已經使用過兩線以上藥物，但治療效果不夠滿意，且個案仍有病情不穩，導致出現生活功能退化、傷害自己或他人風險時，就會考慮使用。

李俊宏表示，這樣的患者占比不會超過1成，加上還有國產藥品可選擇，應不至於影響臨床端用藥。

藥品組簡任技正楊博文說明，這款藥品核准適應症為「其他藥物治療失效的思覺失調症病患、降低思覺失調症或情感性分裂症的復發性自殺行為及帕金森氏症期間的精神疾病」，非屬藥事法第27-2條公告的必要藥品。

根據衛生福利部中央健康保險署藥品申報量，這款藥品在113年用量約349萬8107顆。楊博文表示，食藥署接獲案內藥品許可證持有者通報，表示經廠商評估將停止供應案內藥品，目前尚有庫存，待庫存售罄後不再供應。

楊博文指出，國內尚有同成分、同劑型且同含量的國產藥品許可證，食藥署已於114年9月9日將相關藥品資訊公布於西藥醫療器材供應資訊平台，供臨床端參考，並已協調業者增加生產，以增進國產學名藥市場涵蓋率，落實推動國藥國用政策。

