台漫國際推介活動 文策院攜手東販前進日本泰國

文策院自2020年起，每年舉辦台漫國際推介活動，今年推介再加入多部台灣原創小說，並與日本最大規模書籍經銷商「東販」合作，前進日本與泰國，盼拓展台灣原創市場。

文化內容策進院董事長王時思今天透過新聞稿指出，近年文策院透過與日本樂天、角川、CLBT等日本漫畫相關業者合作，進行國際發行與國際合製作品，每年也持續透過多語漫畫平台Taiwan Comic City向日本推介台漫作品，台灣漫畫開始有了許多日本讀者，希望與東販的合作模式，能促成更多國際版權代理與交易。

此次文策院攜手東販，分別在8月26日於日本東京、9月9日於泰國曼谷舉辦「2025 Taiwan Comic City台漫海外推介會」，邀請台灣漫畫、條漫平台、版權代理等業者，將具有海外市場發展潛能、跨域發展、改編潛力的100多部台灣原創作品，推介給漫畫相關領域的日、泰業者。

在日本推介會，文策院與東販攜手目宿媒體、LINEWEBTOON、橘子集團（MOJOIN）、慢工文化、捷思版權等5家台灣業者，活動期間與新書館、朝日新聞出版、日本樂天集團等約50家日本漫畫內容相關業者積極交流。25場洽商會議場場熱烈，日本業者也表示對BL、GL以及時事相關、可改編成小說的台灣作品特別有興趣。

東販董事小野晴輝實地走訪現場，他表示，很開心能和文策院一同推動台灣作品進入日本、亞洲市場，也期待今後能有更多面向的合作。

泰國出版市場近年來對漫畫的關注與需求上升，文策院表示，這是台漫進入泰國市場的絕佳時機，泰國推介會匯集約25家當地漫畫相關業者與會，未來數位、大塊文化、大辣出版、尖端出版、捷思版權等5家台灣業者也與泰國業者進行25場一對一洽商會議。

AYRA Publishing、Irisbook Publishing、SE-EDUCATION PCL等泰國業者都積極表示，有意願出版台漫作品；當地業者也指出，泰國受眾偏好懸疑恐怖、BL 等題材，對於台灣充滿彈性創作風格的原創作品進軍泰國很有信心。

商品推薦