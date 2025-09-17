台北101國慶再升級 500台無人機、全棟煙火打造「千萬級」盛典

快訊

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
台北101賈永婕表示，國慶煙火再升級，以500台無人機、全棟煙火打造「千萬級」盛典。侯思蘋／攝影
台北101賈永婕表示，國慶煙火再升級，以500台無人機、全棟煙火打造「千萬級」盛典。侯思蘋／攝影

台北101國慶煙火今年再度升級，董事長賈永婕17日表示，今年將結合500台無人機與全棟高空煙火，打造歷來最繽紛的國慶盛典。

賈永婕指出，今年國慶演出規模比去年更大，除了全棟煙火外，無人機加入同步展演，增加觀賞性與新意。煙火施放時間將依當天天氣而定，最短約4分鐘，若無人機因天候無法升空，煙火則延長至4.5分鐘。經費方面，不論是否啟用無人機，預算均維持「千萬級」規模。

賈永婕表示，今年國慶煙火以「GEN Taiwan」為主題，煙火與無人機同步連動，呈現繽紛色彩與全棟立體視覺效果。她強調，10月氣候條件與平均風速相對穩定，無人機展演成功率提高，也吸引許多廠商願意參與。整個演出難度高，須仰賴團隊密切合作完成，如遇強風或降雨，無人機將立即喊卡，主辦單位會提前公告以確保安全。

去年國慶煙火首度施放時，台北101進店人流較平日成長50％，帶動商場買氣顯著升溫。賈永婕表示，今年全棟煙火加上500台無人機，有望挑戰進店人流成長60％，期望再創觀光與商場業績雙贏效益。她也分享，去年煙火效果出色，因此今年提早準備，並針對無人機加入進行多項協調與測試，需要與團隊共同推進。

賈永婕在茶會上也幽默分享，上任一年來，自己與家人都與台北101活動「深度參與」，包括展出先生購買的大谷翔平紀念球，婆婆也成為VIP會員，笑稱「全家都有職業傷害」。她表示，今年跨年煙火配樂已經在規劃中，但因為不想重複過去的工作方式，今年自己不會再親自拍攝宣傳影片。

台北101國慶煙火今年在煙火與無人機同步展演下，除了營造視覺盛宴，也希望吸引國內外觀光客，提前帶動商場買氣，並持續塑造台北101年度亮點活動。

國慶 無人機 賈永婕 台北101

