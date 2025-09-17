對流發展旺盛 傍晚10縣市大雨特報

快訊

中央社／ 台北17日電

中央氣象署今天傍晚發布大雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，南投、彰化以南、台東地區、蘭嶼、綠島及花蓮山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，預估持續至晚間。

大雨地區為彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、花蓮縣山區、台東縣、蘭嶼綠島。

