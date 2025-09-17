雙颱估皆於18日生成 不排除最快21日晚間發海警

快訊

中央社／ 台北17日電

氣象署表示，明天第20、21號熱帶低壓皆有機會增強為颱風；20號熱帶低壓明天距台最近、外圍環流影響至20日；21號熱帶低壓23、24日距台最近，可能達中颱強度，不排除最快21日晚間就會發布海警。

中央氣象署預報員張承傳告訴中央社記者，目前在海面上第20、21號熱帶性低氣壓，明天都有機會增強為颱風，依生成順序分別會是今年第17、18號颱風「米塔」、「樺加沙」。

張承傳表示，第20號熱帶低壓今天下午在鵝鑾鼻南方約560公里處，明天距離台灣最近，後續會持續朝廣東方向前進。18至20日受其外圍環流影響，各地易有短延時強降雨，而明天水氣最盛、降雨最明顯。

張承傳表示，第21號熱帶低壓發展結構良好，預估接近台灣時會是中颱強度，且還有增強空間；預估21日暴風半徑可能就會達200公里、晚間不排除會發布海上颱風警報；22日暴風半徑可能達250公里，23、24日最接近台灣，暴風圈可能觸及東南部、南部地區。

張承傳進一步說明，明天東南部、恆春半島有陣雨或雷雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，南部及東部地區有短暫陣雨或雷雨，宜蘭地區有零星短暫陣雨，中部以北為午後局部短暫雷陣雨，其中新竹至台南地區並有局部大雨發生。

張承傳提醒，明天新北仍有局部攝氏38度以上高溫發生，台北市、桃竹、台中及彰化、雲林地區防36度以上高溫。

張承傳指出，19、20日水氣稍減，但南部、東部及東南部地區仍有局部短暫陣雨或雷雨，中部地區有零星短暫陣雨或雷雨，其他午後有局部短暫雷陣雨；午後中部以北地區、各地山區並有局部大雨發生的機率。

張承傳表示，21日基隆北海岸、大台北山區及東半部地區、恆春半島有局部短暫陣雨，午後新竹以南地區有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機率；22日桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨或雷雨，東北部及東部地區並有局部較大雨勢，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

張承傳表示，23、24日受颱風及其外圍環流影響，花東地區及恆春半島有陣雨或雷雨，並有局部大雨或豪雨，北部、宜蘭地區、南部地區及中部山區有局部短暫陣雨或雷雨，宜蘭、屏東及各山區有局部大雨發生的機率，中部地區有零星短暫陣雨。

張承傳提到，21日晚間起基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）沿海及恆春半島有長浪發生的機率；23日起長浪範圍擴及南部沿海及澎湖、馬祖等。

