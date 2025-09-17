12作家書寫16處古蹟 文資局「停跡坪」專刊發行

文化部文資局與文訊雜誌社共同策劃出版「停跡坪：16處國定古蹟的文學跨界書寫」，由12作家跨界書寫16處古蹟，今天於紀州庵文學森林舉行新書發表會。

文資局長陳濟民致詞表示，過去對於古蹟書寫或介紹的方式多半強調文資專業，相對較為生硬，這次為了方便大眾閱讀而選擇與文學結合，「停跡坪」專案團隊提供各種歷史資料、故事交由作家爬梳並親自走訪，希望透過非虛構的報導文學，或者是詩意的小說、散文書寫，用更多元的方式介紹古蹟，使古蹟的文化價值被更多人看見。

古蹟專家李乾朗致詞表示，這16處古蹟透過12作家的文字、想像力的鋪陳，讓讀者可以先神遊一趟，進而走到現場，讓想像與現實疊合。作家們透過情節編織出立體的空間，為讀者們搭造場景、走入時空，看見古蹟背後的故事，並藉由作家之眼擴充它們的文化內涵與意義。

文訊雜誌社社長封德屏致詞表示，很高興能與作家們一起從北到南走訪古蹟，得到如此豐碩的文本，與歷史、空間對話，彷彿也開啟了一趟心靈之旅；插畫家萬向欣細膩的筆觸，讓讀者彷彿能夠一探古蹟內部；設計師黃子欽總是先熟悉內容，打造出最完美的設計。是這些一起成就了「停跡坪」這部作品。

根據文資局發布新聞稿，「停跡坪」為「國定古蹟專刊」系列叢書的第3冊，該系列自推出以來，秉持「讓古蹟真正走入民眾日常」的理念，前兩冊「寧靜時光」、「歷史上的刺蝟島」，分別聚焦宗教信仰、軍事遺構。「停跡坪」則以「民居生活」為主，類型包含了宅第、教育機構與公共建設等16處古蹟，將古蹟視為「時光停留的痕跡」，而不只是一座建築物，期待民眾以不同方式去挖掘其內涵。

商品推薦