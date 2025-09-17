搶連假、普發萬元商機...搶商機 各飯店祭出下殺43折

今年10月中秋節等3個連假再加上普發現金1萬元即將發放，飯店、民宿業者看好這波商機，阿里山賓館推「鄒年慶部落探索」快閃優惠，凡於連假指定日入住豪華4人家庭房一泊三食每人9300元起，再享嘉義高鐵站專車接駁服務漫遊達娜伊谷生態公園，及阿里山賓館房客獨享壯麗雲海和夕陽美景。

阿里山賓館總經理王覺非說，結合嘉義在地旅行社，整合專車接駁、住宿、餐食、導覽與體驗活動，推「鄒年慶部落探索」一泊三食快閃優惠，凡於10月3日～10月12日、10月24日～11月9日入住豪華家庭房4人同行每人9300元起，從嘉義高鐵站接駁至達娜伊谷自然生態公園，探訪山美部落秘境，享用鄒族狩獵的盛午餐，欣賞優美的歌舞和風趣表演，在山谷清澈溪流中觀看國寶級「鯝魚」，感受大自然的純淨、放鬆身心。

「鄒年慶部落探索」、「植育蒔光」樂野百合花季專案，9月19日起開放訂房，在阿里山賓館官網和電話訂房入住，不限房型，每房即贈高保濕玫瑰潤澤面膜。

另外，嘉義福容voco酒店也推出「手作秋樂園」住房專案雙人入住高級客房一大床含翌日早餐，可視房況升等至二大床。秋季住房專案，每房5400元起，即日起至10月31日止，平日入住可享「一大床升等二大床」禮遇，至多2名兒童還能享免費早餐優惠，加價2000元即可升級3天2夜假期。

耐斯王子大飯店推出19周年慶住宿專案，祭出下殺43折，原價8800元的精緻客房每房只要3838元就能輕鬆入住，更推出《假日不需加價》之大利多，只要在12月底前的假日入住，均不須加價。訂購檔期為9月19日起至10月19日止，為期1個月，每日限量19間，每人入住只要1919元起，含2客早餐外，還加碼贈集團洗衣精、品牌環保袋等。

嘉義市承億文旅桃城茶樣子飯店，入住即贈「雙人小食」，內含調酒、氣泡飲、黃金脆薯，9月至10月連假期間住房率已達9成。 嘉義市承億文旅桃城茶樣子飯店，入住即贈「雙人小食」。照片／ 承億文旅提供 嘉義福容voco酒店是全台首間voco品牌飯店，樓高32層被譽為嘉義101，可眺望嘉南平原。照片／嘉義福容提供 阿里山賓館推「鄒年慶部落探索」快閃優惠，凡於連假指定日入住豪華4人家庭房一泊三食萬元有找。圖／阿里山賓館提供 耐斯王子大飯店推出19周年慶住宿專案，祭出下殺43折。照片／耐斯王子大飯店提供 耐斯王子大飯店推出19周年慶住宿專案，祭出下殺43折。照片／耐斯王子大飯店提供 「植育蒔光」樂野百合花專案，讓親子一次賞、玩、遊，感受趣味和知性兼具的部落慶典。專案一泊二食，可享自助早餐和晚餐。圖／阿里山賓館提供 嘉義福容voco酒店是全台首間voco品牌飯店，樓高32層被譽為嘉義101，可眺望嘉南平原。照片／嘉義福容提供

