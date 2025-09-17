破案高手巡邏頻出包 患ADHD警治療後找回專注力

快訊

中央社／ 台北17日電

注意力不足過動症（ADHD）不僅影響兒童時期，甚至可能延續到成年，曾有1名警察處理重大刑案出色，日常巡邏卻頻出狀況，就醫確診成人注意力不足過動症，治療後工作表現獲肯定。

台灣約有9%兒童受到注意力不足過動症影響，但僅有1.6%接受正式診斷，真正接受完整治療的比例更僅約1%。三軍總醫院精神醫學部主治醫師李嵩濤表示，這意味著許多孩子未能及時獲得支持，導致學習、人際及情緒發展受阻，這名警察就是診間裡常見典型的成年個案。

李嵩濤說，這名警察在處理重大刑案時，如逮捕犯人或追查凶殺、搶劫案，表現十分出色。然而，在日常工作中，卻常常因不專心出現疏失，因此被調職至基層從事一般勤務，制式工作細節成了罩門，如巡邏時忘記攜帶鑰匙、忘記簽到等，嚴重影響整體表現。

李嵩濤進一步說明，個案在孩童時期就曾接受評估並被診斷為ADHD，但當時並未持續接受治療。直到職務調動和工作困擾，才前來求診，在接受電腦化客觀測驗等相關檢查後，確診成人ADHD。個案治療後症狀明顯改善，同事與主管對其大為改觀，甚至覺得像是變了一個人。

李嵩濤說，ADHD症狀約有78%來自於遺傳，腦部前額葉及皮質下腦區等腦部多個區域連結功能異常，造成不專心、組織計畫能力不佳、衝動、坐不住，及情緒和動作的控制失調；再加上多巴胺和正腎上腺素量相較於一般人偏低，無法有效篩選進入大腦中的訊息，造成注意力無法集中。

李嵩濤形容ADHD孩子彷彿腦中有10個喇叭大聲播放不同音樂和頻道，導致個案無法專心聽旁人講話。很多家長會認為孩子有點不專心，長大就會好，事實上，約60%孩子症狀會持續到成年時期，可能記憶力不佳，忘記重要行程，分不清事情輕重緩急，沒辦法規劃長期或大型工作。

李嵩濤呼籲，ADHD不單純是症狀，可能造成孩子生活與學習的挫敗，讓人生走向曲折，早期發現、早期接受治療，是讓小孩重新發揮潛能的契機。目前藥物治療有8至9成的療效，研究顯示，藥物治療合併行為治療能使不專注與過動症狀改善，可以增加生活和學習品質。

至於家長常見藥物迷思是「吃藥可能依賴上癮」，李嵩濤解釋，中樞神經興奮劑藥物主要副作用是胃口下降，若進一步體重下降明顯，需要考慮換成後線用藥，在醫師處方的治療劑量中，不會造成成癮風險，規律使用減少症狀，反而可避免孩子未來接觸菸酒、毒品風險。

