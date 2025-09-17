兒福聯盟：逾4成6青少年遇情緒問題 先求助AI

全台有2成青少年曾出現輕生意念，相當於每5人就有1人想過結束生命。兒福聯盟針對全台7000多位國、高中生進行調查，今發布「2025台灣青少年心理健康調查報告」指出，心理健康困擾且有實際求助經驗的青少年中，46.5%的青少年選擇向生成式AI傾訴，而非專業人員。

兒盟調查顯示，超過2成青少年曾浮現輕生念頭，青少女的風險尤為突出，高達23.4%，遠高於青少男的7.5%。兒盟調查發現，37%的青少年正面臨情緒困擾，其中17.7%達到中重度，已顯示出心理健康專業協助的迫切需求。

調查中，有21.4%的青少年自陳曾經或正在經歷心理健康困擾，困擾主要源於課業壓力57.7%、同儕壓力56.6%、家庭壓力48.7%，和過去的創傷經驗38.3%。當多重壓力交織，心理負擔加劇，若不妥善處理，恐引發青少年拒學、睡眠困難等連鎖問題。

調查也發現，20.5%青少年頻繁出現拒學念頭，47.9%睡眠不足。令人擔憂的是，儘管多數學生認同心理健康專業協助的重要性和效果，卻仍有39.1%青少年在面臨心理困擾時選擇沉默或不求助；即使開口，也更傾向找AI傾訴，而非尋求專業支持。

兒盟表示，儘管78.6%的青少年認同專業協助能改善心理困擾，63.3%也表示願意尋求學校輔導室或專業人員的幫助，但在求助對象的選擇上卻顯現落差，整體青少年求助時首選同學或朋友，其次才是爸媽，凸顯同儕及家長支持的關鍵角色。

值得注意的是，兒盟調查發現，有心理健康困擾且有實際求助經驗的青少年中，46.5%的青少年選擇向生成式AI傾訴，高於向學校輔導室41.1%、心理健康專業人員30.4%。

學生代表孟孟坦言，曾嘗試與AI聊天，它不會批判，也沒有異樣眼光，但聊久了會空虛，因為AI無法真正理解感受。臨床心理師陳品皓提醒，AI雖能成為暫時的出口，但無法取代專業諮商，真正的支持仍需在人與人之間發生。

此外，教育部針對高中學生實施「身心調適假」，但兒盟調查發現，逾6成高中生對身心調適假相關規定並不了解、使用率偏低僅6%，使用身心調適假的高中生中，45.8%請假時曾遭遇來自老師、學校、家長等多重阻礙。

學生代表羽毛說，請假時曾被要求提供就醫或晤談證明，這不僅與法規相悖，也讓學生面臨壓力，部分教師或家長對此存在偏見，甚至會指責學生「逃避問題」，反而可能使學生更不願求助。

兒盟政策發展處副處長李宏文表呼籲，政府與教育體系應積極推動心理健康素養課程，營造去汙名的校園環境，並全面檢視執行身心調適假的執行問題，確保孩子能無阻力行使權利；家長則需提升對心理健康及相關疾病的理解，避免因偏見造成二度傷害，成為孩子最堅實的支持。政府也應放寬未成年人使用遠距/線上諮商的限制，發展可信的線上輔助服務；

※ 提醒您：若您或身邊的人有心理困擾，可撥打1925（依舊愛我）安心專線

