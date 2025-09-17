快訊

日月潭泳渡遇3天連假 公路局籲用路人避車潮

中央社／ 南投縣17日電

日月潭國際萬人泳渡28日登場正好碰上教師節連假，公路局預估勢必有相當多人潮，呼籲用路人依順時針方向行駛環潭公路。埔里往日月潭建議於台21線九龍路口左轉台21甲線，往伊達邵避開車潮。

交通部公路局中區養護工程分局今天發布訊息表示，9月最後一週至10月中上旬，將陸續有9月27日至29日教師節連假、10月4日至6日中秋節連假、10月10日至12日國慶日連假，預估南投縣仁愛鄉清境農場、合歡山、魚池鄉日月潭將吸引大量觀光遊憩旅次。

中區養護工程分局表示，依以往交通統計資料，台14甲線清境、合歡山路段連假上午9時至下午3時易車多壅塞，建議當天往來者上午9時前抵達、入住旅宿下午3時後進入；當天往返日月潭遊客建議提前於上午10時前抵達，入住旅宿者可於下午4時後進入日月潭風景區。

日月潭國際萬人泳渡28日登場，中區分局表示，適逢教師節連假，人潮勢必眾多，當天上午6時至泳渡結束，用路人請依指揮順時針方向行駛環潭公路；台21線埔里往日月潭，水社路段車多時易回堵，建議於台21線九龍路口左轉台21甲線，往伊達邵避開車潮。

連假 日月潭 教師節

