日月潭泳渡遇3天連假 公路局籲用路人避車潮
日月潭國際萬人泳渡28日登場正好碰上教師節連假，公路局預估勢必有相當多人潮，呼籲用路人依順時針方向行駛環潭公路。埔里往日月潭建議於台21線九龍路口左轉台21甲線，往伊達邵避開車潮。
交通部公路局中區養護工程分局今天發布訊息表示，9月最後一週至10月中上旬，將陸續有9月27日至29日教師節連假、10月4日至6日中秋節連假、10月10日至12日國慶日連假，預估南投縣仁愛鄉清境農場、合歡山、魚池鄉日月潭將吸引大量觀光遊憩旅次。
中區養護工程分局表示，依以往交通統計資料，台14甲線清境、合歡山路段連假上午9時至下午3時易車多壅塞，建議當天往來者上午9時前抵達、入住旅宿下午3時後進入；當天往返日月潭遊客建議提前於上午10時前抵達，入住旅宿者可於下午4時後進入日月潭風景區。
日月潭國際萬人泳渡28日登場，中區分局表示，適逢教師節連假，人潮勢必眾多，當天上午6時至泳渡結束，用路人請依指揮順時針方向行駛環潭公路；台21線埔里往日月潭，水社路段車多時易回堵，建議於台21線九龍路口左轉台21甲線，往伊達邵避開車潮。
農曆七月特輯
▪️921鬼門關別說「再見」！命理師曝8大禁忌、3生肖運勢黑翻紅
▪️農曆七月半…「15個姓氏」需特別注意！命理師示警：小心抓交替
▪️中元普渡15禁忌看過來！千萬別做這事…秒惹怒好兄弟「恐連衰多年」
▪️鬼月來襲！農曆七月12生肖誰能逢凶化吉 誰要特別小心？
▪️普渡品太多拜完怎麼處理？ 命理師提醒5點：千萬不能拿去退
▪️中元普渡「念一句」好兄弟恐賴著不走…專家4招淨化家中磁場
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言