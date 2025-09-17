這個警察好衝動、容易爆衝、跟人吵架 原來成年人也會有「過動症」

一名辦案能力佳的警察，在處理行政事務時，會比較沒有耐心、容易脾氣暴躁，衝動表現有時候影響到人際關係。成人的情緒問題常被誤以為是個性急躁，三軍總醫院精神醫學部主治醫師李嵩濤表示，大人也會有過動症（ADHD），其核心症狀與兒童一樣，像是衝動、情緒失調、注意力不足，也容易與其他身心症混淆。

李嵩濤指出，過動症的全名為「注意力不足過動症」，是一種神經發展障礙，隨著醫學知識的進步，有愈來愈多小朋友可以及早發現。不過，台灣約有 9%的兒童受到ADHD影響，但僅有1.6%接受正式診斷，真正接受完整治療的比例約1%，代表有許多孩子未能及時獲得支持，導致學習、人際及情緒發展受阻。

「有些家長以為過動症長大就自動痊癒，或是症狀會隨年齡減緩，所以不用治療。」李嵩濤說，這是錯誤觀念，一部分的孩子會隨著年紀增長而改善症狀，也有部分童年時期的ADHD，會持續到青春期。如果延誤治療，恐會影響孩童人際困難、學習力變差等，症狀持續至成人者約為6成。

過動症該怎麼治療？李嵩濤表示，治療採多面向策略，主要包含藥物、認知行為及親職訓練。臨床上常用的中樞神經興奮劑，但家長只要聽到吃藥就會抗拒，包括藥物成癮、藥物副作用、藥物會像鎮靜劑一樣「鎮住」孩子，還有擔心孩子被貼上問題兒童標籤。

「經過醫師處方的劑量並不會造成依賴或成癮。」李嵩濤說，規律服用藥物能改善孩子的專注力與情緒控制，還能降低未來抽菸、飲酒或濫用毒品的風險。研究顯示，藥物治療的有效率可達8至9成，若再搭配行為治療，效果更佳，能顯著提升孩子的學習與生活品質。

李嵩濤強調，ADHD孩子的治療，要靠醫學、教育、家庭與社會多管齊下，大眾應理解並給予支持，家長也要破除「長大就會好」或「只是教養問題」的迷思，及早發現、及早治療。透過學校與社會資源的連結，必要時進行特教鑑定、輔導老師支持，包括社政與兒少保護合作，形成完整的支持網絡。

