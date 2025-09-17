少子化時代每個孩子都是寶！衛福部配合病人安全日 聚焦兒童照護

9月17日為世界衛生組織訂定的世界病人安全日，衛福部今年病安周以「齊心共守・產兒安康」為主軸，衛福部政務次長林靜儀表示，今年開始擴大幼兒專責醫師計畫，擴增新生兒早療、早期篩檢，及相關發展篩檢給付，由第一線兒科的醫師們來協助，讓所有小朋友都能獲得更好照顧。

世界病人安全日活動於今下午舉行，配合2025年全球主題「為每個新生兒和每個兒童提供安全照護（Safe care for every newborn and every child）」，主軸訂為「齊心共守‧產兒安康」，號召醫療機構設置響應專區，發揮創意布置實體或線上專區，向民眾與醫療人員宣導病人安全之重要性，推廣孕產安全的醫療環境，並辦理成果發表。

衛福部政務次長林靜儀表示，2004年開始每年10月是病人安全周，過去在醫院工作會特別提醒大家病人安全，不論是防止跌倒或給藥的安全程序。但因醫策會倡議及努力，醫療機構不斷提升醫療品質，相關的程序跟概念都已經深植在所有醫事人員的心理，希望讓這樣的概念跟想法能讓病人跟家屬獲得保障及安全。

林靜儀說，2019年配合世界衛生組織在9月17日訂為世界病人安全日，跟全世界同步來提升病人安全重要性。今年主題是新生兒和兒童安全照顧，現在少子化每位小朋友都是珍貴的寶貝，更加重要的是需能夠採取有力的措施來保護兒童，免受醫療保健中可預期的傷害。這個主題其實跟2021年開始推動的優化兒童照護計畫，由生命的一開始來投入照護資源，降低兒童的罹病風險，精進兒童醫療照護網絡跟人才培育等，目標不謀而合。

林靜儀說，今年開始擴大幼兒專責醫師計畫，也擴增新生兒早療還有早期篩檢、相關發展篩檢這些給付跟行動，那由第一線兒科的醫師們來協助，讓每個家庭中的小朋友都能夠得到更好的照顧。

林靜儀表示，今天呼應WHO以橙色作為病人安全色代表，今年選擇台大兒童醫院作為橙色點亮地標，顯示兒童醫療發展的里程碑，那跟世界各界共同來營造強化產兒照護的病安文化。

張上淳說，過去幾年強調孕產婦的安全，不僅在醫療機構內響應，也讓診所及許多民間團體都加入，所以今年主題包括新生兒到每個兒童健康的維護，除了醫界外，還要更多團體一起來努力，也透過活動讓民眾了解，該如何來參與病人安全的照護。

商品推薦