快訊

謝欣穎優雅酸「妄語」 王柏傑認分手但「扯他潑酒不能忍」

澳洲男在北捷喝飲料遭制止怒比中指 台籍男亮刀揮舞移送法辦

下班注意！8縣市大雨特報 恐一路下到晚上

秋日台南為舞台 玻璃工藝、童書插畫展捷克文化

中央社／ 台北17日電

台南為舞台，「捷克秋日．相遇台南」系列活動20日起跑，將率先於台南市美術館推出捷克玻璃工藝展，10月由國立台灣文學館接力，推出國際備受好評的捷克跨界當代童書插畫展。

「捷克秋日．相遇台南」系列活動記者會今天在台北舉行，捷克經濟文化辦事處代表史坦格（DavidSteinke）表示，許多人聽過「布拉格之春」，但捷克不只有布拉格，也不只有春天，捷克經濟文化辦事處與捷克中心台北思考如何以其他方式，讓大眾對於捷克擁有新印象，在秋天的台南舉辦系列活動會是新嘗試。

捷克中心台北主任馬凱棠（Marketa Zahumenska）預告，此次會在南美館1館推出「CZECH IN 捷克玻璃工藝創新展」，展出美麗的捷克水晶，10月則在台文館館慶市集中推出捷克專區，還有「躍然紙外：捷克跨界當代童書展」插畫展，非常期待此次合作成果。

南美館館長龔卓軍表示，南美館與台文館均位處台南歷史街區核心地帶，活動選在秋天的台南，非常適合得到新的「捷克經驗」版本。「CZECH IN 捷克玻璃工藝創新展」展出後，南美館2館也將展出工藝大展「皮膚と內臟：自己、世界、時間」，讓1館到2館都充滿當代工藝作品。

「CZECH IN 捷克玻璃工藝創新展」2022年首展於西班牙皇家玻璃工坊，預計將分為「起源」與「新時代」單元，介紹捷克百年工藝如何走向現代。此外，為迎接2025全國古蹟日，南美館1館將播映捷克經典電影「遊子」（另譯歌利亞）及「嚴密監視的列車」，還有聲音藝術演出Cubic Party立方派對。

台文館館長陳瑩芳表示，台文館過去與捷克關係密切，如曾推動「奔向自由」巡迴展赴捷克展出，去年則推出「捷克現當代文學展」等，期待10月館慶市集呈現的捷克文化，還有「躍然紙外：捷克跨界當代童書展」插畫展登場。捷克與台灣雖然相隔萬里，但歷史發展相近，想法也相近，支持民主且相信文學。

台文館「文學暢秋日」館慶市集此次將設有6個捷克展位，帶來香氛、葡萄酒等捷克特色。「躍然紙外：捷克跨界當代童書展」插畫展則曾巡迴於東京、首爾、巴黎與開羅等地，備受好評，法國展出時還因觀眾熱烈迴響而加碼延長展期。

「捷克秋日．相遇台南」系列活動將以9月20日開幕的「CZECH IN 捷克玻璃工藝創新展」起跑，「躍然紙外：捷克跨界當代童書展」插畫展從10月1日起展出。

捷克 台南

延伸閱讀

新北推國際採購商洽會 13國53家企業參與交流

捷克國寶加冕王冠亮相 總統參眾議長共啟寶庫

李遠訪捷克曝當文化部長學會2事 被問「故宮文物不屬於台灣」他這麼回

翠玉白菜女主人首次露臉、故宮也有加菲貓…捷克展打造有故事的故宮

相關新聞

這個警察好衝動、容易爆衝、跟人吵架 原來成年人也會有「過動症」

一名辦案能力佳的警察，在處理行政事務時，會比較沒有耐心、容易脾氣暴躁，衝動表現有時候影響到人際關係。成人的情緒問題常被誤...

下班注意！8縣市大雨特報 恐下到晚上

中央氣象署下午16時45分針對8縣市發布大雨特報，恐一路下到晚上。

網傳一堆美食含泡打粉「蟑螂不吃，人也不該吃」 醫破解謠言曝真正風險

近日Threads上瘋傳一段影片，聲稱「蛋糕、油條、甜甜圈含泡打粉，連蟑螂都不吃」，甚至將此與台灣洗腎率、大腸癌盛行掛勾，引起不少討論。對此，胸腔外科醫師杜承哲直言，內容錯誤百出，「你又不是蟑螂，何必擔心脂肪會被分解？」

眼睛黃斑部被「糖果紙」覆蓋...術後恢復不佳 北榮領先全球找到關鍵了

視網膜黃斑部負責中心視力，為視力關鍵所在，但若黃斑部被有如「糖果紙」的薄膜覆蓋，此屬於黃斑部皺褶，為常見的眼底疾病，病情...

路徑曝光…明天恐有雙颱 是否共舞？吳聖宇這樣說

目前西北太平洋上有兩個熱帶低氣壓，包括TD20及TD21，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表...

台灣上廁一習慣 恐讓外國人覺得台灣落後10年

大安森林之友基金會今辦公廁新文化運動講座，主講人基金會常務董事蔡建生指出，全世界都是衛生紙丟馬桶，只有台灣不是，造成公廁...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。