秋日台南為舞台 玻璃工藝、童書插畫展捷克文化
以台南為舞台，「捷克秋日．相遇台南」系列活動20日起跑，將率先於台南市美術館推出捷克玻璃工藝展，10月由國立台灣文學館接力，推出國際備受好評的捷克跨界當代童書插畫展。
「捷克秋日．相遇台南」系列活動記者會今天在台北舉行，捷克經濟文化辦事處代表史坦格（DavidSteinke）表示，許多人聽過「布拉格之春」，但捷克不只有布拉格，也不只有春天，捷克經濟文化辦事處與捷克中心台北思考如何以其他方式，讓大眾對於捷克擁有新印象，在秋天的台南舉辦系列活動會是新嘗試。
捷克中心台北主任馬凱棠（Marketa Zahumenska）預告，此次會在南美館1館推出「CZECH IN 捷克玻璃工藝創新展」，展出美麗的捷克水晶，10月則在台文館館慶市集中推出捷克專區，還有「躍然紙外：捷克跨界當代童書展」插畫展，非常期待此次合作成果。
南美館館長龔卓軍表示，南美館與台文館均位處台南歷史街區核心地帶，活動選在秋天的台南，非常適合得到新的「捷克經驗」版本。「CZECH IN 捷克玻璃工藝創新展」展出後，南美館2館也將展出工藝大展「皮膚と內臟：自己、世界、時間」，讓1館到2館都充滿當代工藝作品。
「CZECH IN 捷克玻璃工藝創新展」2022年首展於西班牙皇家玻璃工坊，預計將分為「起源」與「新時代」單元，介紹捷克百年工藝如何走向現代。此外，為迎接2025全國古蹟日，南美館1館將播映捷克經典電影「遊子」（另譯歌利亞）及「嚴密監視的列車」，還有聲音藝術演出Cubic Party立方派對。
台文館館長陳瑩芳表示，台文館過去與捷克關係密切，如曾推動「奔向自由」巡迴展赴捷克展出，去年則推出「捷克現當代文學展」等，期待10月館慶市集呈現的捷克文化，還有「躍然紙外：捷克跨界當代童書展」插畫展登場。捷克與台灣雖然相隔萬里，但歷史發展相近，想法也相近，支持民主且相信文學。
台文館「文學暢秋日」館慶市集此次將設有6個捷克展位，帶來香氛、葡萄酒等捷克特色。「躍然紙外：捷克跨界當代童書展」插畫展則曾巡迴於東京、首爾、巴黎與開羅等地，備受好評，法國展出時還因觀眾熱烈迴響而加碼延長展期。
「捷克秋日．相遇台南」系列活動將以9月20日開幕的「CZECH IN 捷克玻璃工藝創新展」起跑，「躍然紙外：捷克跨界當代童書展」插畫展從10月1日起展出。
