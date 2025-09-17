竹縣百貨推公益 捐贈物資助勵馨家庭

勵馨基金會今天表示，遠百竹北店舉辦韓國物產展兼具公益，除展售特色美食外，也將物資捐贈勵馨基金會，讓受助家庭與孩子感受異國文化與社會關懷。

勵馨基金會新竹分事務所主任楊菁惠告訴中央社記者說，勵馨基金會主要協助性侵害被害人司法求助、心理復原，也陪同目睹家庭暴力的孩子復原及成長，並協助資源弱勢的年輕父母穩定生活、養育孩子。

楊菁惠表示，此次遠百竹北店舉辦「2025韓流魅力、盡在遠百」韓國物產展，除展售柚子茶、醬蟹等特色美食外，活動也結合公益，將部分物資捐贈給受助的家庭與孩子，能感受異國美食與文化。

她說，對於未滿18歲的年輕家長所組成的家庭，甚至還持續就學，以打工方式支應家庭基本開銷，而面對現在物價不低，也讓這些家庭少有餘裕能購買較高單價的食品，感謝遠百竹北店善舉。

遠百竹北店長許俊明接受媒體訪問說，即日起至22日於7樓辦韓國物產展活動，此次遠百持續善盡社會責任，捐贈物資，盼打造公益平台，也吸引更多消費者，投入關懷社會與弱勢。

