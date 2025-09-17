第1屆台灣國際兒少書展 明起台中國際展覽館展開

快訊

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
第1屆台灣國際兒少書展明起至21日在烏日的台中國際展覽館展開，文化部長李遠（中）說，讓國際兒少書展成為台北國際書展後的第2大書展。圖／民眾提供
第1屆台灣國際兒少書展明起至21日在烏日的台中國際展覽館展開，文化部長李遠說，選擇在台中舉辦，除了台中的地利之便，文化部在台中設有國家漫畫博物館籌備處、文化資產局等單位，加上與台中市政府共同投注資源下，一定能吸引更多人潮，讓國際兒少書展成為台北國際書展後的第2大書展。

書展主題為「跨越城市．閱讀無界」，台中市政府擔任首屆書展主題城市。李遠、台中市文化局長陳佳君、義大利經濟貿易文化推廣辦事處代表龍博文（Marco Lombardi）今共同出席，號召大家跨越城市邊界，感受閱讀無限延伸的可能。

李遠表示，「兒少優先」是他擔任文化部長的核心政策，他覺得，一個國家如何對待、教育兒童、青少年，就可以知道這個國家文化及文明的進步。他曾經在孩子小學到大學的10年期間辭掉工作，專心在家裡寫親子散文、青少年小說及繪本，並陪孩子們閱讀。他相信，因為閱讀會有不同的教養觀念，這也讓他興起舉辦兒少書展的想法。

他說，文化部在台中擁有包含2023年底開展的國家漫畫博物館籌備處、文化資產局、國立台灣美術館、國立台灣交響樂團等附屬館所，相信在文化部與台中市共同投注資源下，一定能吸引更多人潮，讓國際兒少書展成為台北國際書展後的第2大書展。

文化部表示，首屆兒少書展將有來自14個國家的作家、插畫家、版權人、出版專業人士於書展期間舉辦閱讀推廣活動、洽談版權，並有127家參展單位。預計舉辦超過200場講座、手作活動、工作坊等。

其中，義大利主題國館將原在台北國際書展展出的「IBBY義大利童書繪本精選」、「新生代畫家－插畫與漫畫」移展，以義大利優質的童書、插畫與民眾分享，舉辦6場以義大利為主題的文化活動，民眾可以近距離體驗義大利的美麗與魅力。

陳佳君說，「台中主題城市館」以「從林開始：書頁裡的奇幻旅程」為題，一方面呼應將陸續開館的台中綠美圖與童書之森，另一方面融入「從0開始閱讀」意象，展現台中市推動閱讀政策。

