快訊

謝欣穎優雅酸「妄語」 王柏傑認分手但「扯他潑酒不能忍」

澳洲男在北捷喝飲料遭制止怒比中指 台籍男亮刀揮舞移送法辦

下班注意！8縣市大雨特報 恐一路下到晚上

行政院明拍板生育補助每人10萬「雙胞胎領雙倍」 明年元旦上路

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院會明擬通過「好孕三方案」，整體經費達72.9億元，生育給付方面，一律由中央以補助方式提高至每胎10萬元，雙胞胎按比例給付。示意圖／ingimage
行政院會明擬通過「好孕三方案」，整體經費達72.9億元，生育給付方面，一律由中央以補助方式提高至每胎10萬元，雙胞胎按比例給付。示意圖／ingimage

行政院會明擬通過「好孕三方案」，整體經費達72.9億元，生育給付方面，一律由中央以補助方式提高至每胎10萬元，雙胞胎按比例給付；未滿39歲執行試管嬰兒療程，各胎首次補助將提高至15萬元，醫療性凍卵補助也加碼，盼減輕育兒與不孕家庭的負擔，並兼顧母嬰健康，預計2026年元旦上路。

現代人晚婚晚育，生育率逐年降低，勞動部、衛福部明天將赴行政院會報告「因應少子女化對策」，涵蓋「好孕三方案」。第一項為加碼生育補助，現行勞保、公保、農保、軍保、國保都有生育給付，但金額落差大，平均3.9萬至7萬餘元不等，也有部分族群完全沒有保障，約7144人。

行政院政務委員陳時中說，未來將在既有生育給付下，統一加碼生育補助，達到每胎10萬元，雙胞胎則為20萬元，以此類推；換句話說，現在領給付越多的人，未來補助就越少，領的越少的人就補得越多，未有保障的7144人最有感，將從毫無生育給付，直接多領10萬元。

經費部分，陳時中說，勞保給付人數最多，所需29億元，國保約需8億元，國保以外零星加總後，全案預算47.2億元，盼減輕國人生育負擔，應付嬰兒車、嬰兒床等基礎開銷。

第二項方案鎖定不孕族群，人工生殖補助再加碼。陳時中說，補助自2021年7月上路，逾6.3萬對夫妻申請，成功誕生2.6萬名新生兒，每年約貢獻9000名嬰兒，提升總生育數效果顯著；未參與者多有經濟考量，未來政府將負擔更多。

陳時中說明，未滿39歲，各胎首次療程補助從10萬元增至15萬元，第2、3次補助從6萬元增至10萬元，其餘維持6萬元，最多補助6次；39歲以上，各胎首次補助從10萬元增至13萬元，第2、3次從6萬元增至8萬元，第4到6次每次6萬元，40歲以上到45歲只補助前3次，補助金額比照39歲以上；中低收入戶維持每次最高補助15萬。

針對胚胎植入限制，陳時中說，原先規範36歲以下僅能單胚胎植入，年齡將提高至39歲以下，降低多胞胎早產風險；39歲以下最多可植入兩個胚胎；至於為何以39歲為年齡切點，他說，這是以母嬰安全風險及活產數計算，36、37歲效果最佳，政策設計也是鼓勵及早進行療程，提升成功率。

整體人工生殖補助經費約25億元，陳時中說，39歲以下，政府將負擔84％經費，自行負擔比例降為16％。39歲以上，政府將負擔64%經費，自行經費比例36％；另為避免補助提高，相關價格跟著提升，醫院若要調整費用，地方衛生局將要求核備，避免「補助得多，收費更多」。

第三項方案為提高醫療性凍卵補助，陳時中指出，社會上對提高「普遍性凍卵」有呼聲，但目前先從「醫療性凍卵」開始；申請資格為28至40歲女性，因罹患乳癌、白血病、淋巴瘤或多發性骨髓瘤等疾病，治療期間可能影響生育力者，經專業醫療評估後若符資格，將予以補助。

陳時中說，政府補助凍卵每案約7萬元，取卵、保存等後續處置約補助8000元，加總指定人工生殖指定機構，與癌症醫療品質認證醫院，目前共36家醫療院所能夠施術，整體經費約7000萬元左右。

給付 新生兒 陳時中 衛福部 生育補助

延伸閱讀

政院稱財劃法公式錯誤「345億無法分配」 盧秀燕揭盲點籲中央勿拖延

預計元旦上路！育嬰留停將可「單日」申請 家庭照顧假可請1小時

政院：租金補貼範圍再擴大 「婚育宅」可住12年

衛福部長石崇良上任 前部長薛瑞元揭要有運氣...半夜不要遇到這些事

相關新聞

這個警察好衝動、容易爆衝、跟人吵架 原來成年人也會有「過動症」

一名辦案能力佳的警察，在處理行政事務時，會比較沒有耐心、容易脾氣暴躁，衝動表現有時候影響到人際關係。成人的情緒問題常被誤...

下班注意！8縣市大雨特報 恐下到晚上

中央氣象署下午16時45分針對8縣市發布大雨特報，恐一路下到晚上。

網傳一堆美食含泡打粉「蟑螂不吃，人也不該吃」 醫破解謠言曝真正風險

近日Threads上瘋傳一段影片，聲稱「蛋糕、油條、甜甜圈含泡打粉，連蟑螂都不吃」，甚至將此與台灣洗腎率、大腸癌盛行掛勾，引起不少討論。對此，胸腔外科醫師杜承哲直言，內容錯誤百出，「你又不是蟑螂，何必擔心脂肪會被分解？」

眼睛黃斑部被「糖果紙」覆蓋...術後恢復不佳 北榮領先全球找到關鍵了

視網膜黃斑部負責中心視力，為視力關鍵所在，但若黃斑部被有如「糖果紙」的薄膜覆蓋，此屬於黃斑部皺褶，為常見的眼底疾病，病情...

路徑曝光…明天恐有雙颱 是否共舞？吳聖宇這樣說

目前西北太平洋上有兩個熱帶低氣壓，包括TD20及TD21，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表...

台灣上廁一習慣 恐讓外國人覺得台灣落後10年

大安森林之友基金會今辦公廁新文化運動講座，主講人基金會常務董事蔡建生指出，全世界都是衛生紙丟馬桶，只有台灣不是，造成公廁...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。