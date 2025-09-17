行政院明拍板生育補助每人10萬「雙胞胎領雙倍」 明年元旦上路

行政院會明擬通過「好孕三方案」，整體經費達72.9億元，生育給付方面，一律由中央以補助方式提高至每胎10萬元，雙胞胎按比例給付；未滿39歲執行試管嬰兒療程，各胎首次補助將提高至15萬元，醫療性凍卵補助也加碼，盼減輕育兒與不孕家庭的負擔，並兼顧母嬰健康，預計2026年元旦上路。

現代人晚婚晚育，生育率逐年降低，勞動部、衛福部明天將赴行政院會報告「因應少子女化對策」，涵蓋「好孕三方案」。第一項為加碼生育補助，現行勞保、公保、農保、軍保、國保都有生育給付，但金額落差大，平均3.9萬至7萬餘元不等，也有部分族群完全沒有保障，約7144人。

行政院政務委員陳時中說，未來將在既有生育給付下，統一加碼生育補助，達到每胎10萬元，雙胞胎則為20萬元，以此類推；換句話說，現在領給付越多的人，未來補助就越少，領的越少的人就補得越多，未有保障的7144人最有感，將從毫無生育給付，直接多領10萬元。

經費部分，陳時中說，勞保給付人數最多，所需29億元，國保約需8億元，國保以外零星加總後，全案預算47.2億元，盼減輕國人生育負擔，應付嬰兒車、嬰兒床等基礎開銷。

第二項方案鎖定不孕族群，人工生殖補助再加碼。陳時中說，補助自2021年7月上路，逾6.3萬對夫妻申請，成功誕生2.6萬名新生兒，每年約貢獻9000名嬰兒，提升總生育數效果顯著；未參與者多有經濟考量，未來政府將負擔更多。

陳時中說明，未滿39歲，各胎首次療程補助從10萬元增至15萬元，第2、3次補助從6萬元增至10萬元，其餘維持6萬元，最多補助6次；39歲以上，各胎首次補助從10萬元增至13萬元，第2、3次從6萬元增至8萬元，第4到6次每次6萬元，40歲以上到45歲只補助前3次，補助金額比照39歲以上；中低收入戶維持每次最高補助15萬。

針對胚胎植入限制，陳時中說，原先規範36歲以下僅能單胚胎植入，年齡將提高至39歲以下，降低多胞胎早產風險；39歲以下最多可植入兩個胚胎；至於為何以39歲為年齡切點，他說，這是以母嬰安全風險及活產數計算，36、37歲效果最佳，政策設計也是鼓勵及早進行療程，提升成功率。

整體人工生殖補助經費約25億元，陳時中說，39歲以下，政府將負擔84％經費，自行負擔比例降為16％。39歲以上，政府將負擔64%經費，自行經費比例36％；另為避免補助提高，相關價格跟著提升，醫院若要調整費用，地方衛生局將要求核備，避免「補助得多，收費更多」。

第三項方案為提高醫療性凍卵補助，陳時中指出，社會上對提高「普遍性凍卵」有呼聲，但目前先從「醫療性凍卵」開始；申請資格為28至40歲女性，因罹患乳癌、白血病、淋巴瘤或多發性骨髓瘤等疾病，治療期間可能影響生育力者，經專業醫療評估後若符資格，將予以補助。

陳時中說，政府補助凍卵每案約7萬元，取卵、保存等後續處置約補助8000元，加總指定人工生殖指定機構，與癌症醫療品質認證醫院，目前共36家醫療院所能夠施術，整體經費約7000萬元左右。

