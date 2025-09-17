林品任挑戰蕭斯塔科維契小提琴協奏曲 跟自己和解

小提琴家林品任參加國際大賽超過10次，但從未帶著蕭斯塔科維契「第一號小提琴協奏曲」參賽過，這是他第一次演奏這首小提琴協奏曲，要跟自己「和解」。

林品任今天在記者會上表示，過去參加過許多次國際大賽，名次有時候第一，有時候第二或第三，「但我心態都很健康，一開始會很失落，但其實也有許多收穫。」林品任暗暗注意到，很多拿到第一名的都是演奏這首蕭斯塔科維契的「第一號小提琴協奏曲」，「這首樂曲好像成了我比賽生涯的剋星」。

林品任說，可能因為這樣，遲遲沒有去認識這首樂曲，總覺得自己留下了遺憾，沒有真正演出過它，「現在我要好好面對這首樂曲，把這場演出看作是一種與過去平行時空的自己和解。」

林品任這次將與NSO榮譽指揮呂紹嘉再度合作，林品任說，以獨奏家身分他跟呂紹嘉已經有6年沒有合作，「我非常期待這次能讓呂紹嘉老師看到我的成長。」

呂紹嘉表示，這場「呂紹嘉、林品任與NSO」音樂會曲目有三首俄國作曲家的作品，其中蕭斯塔科維契「第一號小提琴協奏曲」的「第一樂章」則特別內斂，展現出極權下的壓迫感，帶著痛苦與深沉的掙扎，同時也有非常過癮的炫技段落。

呂紹嘉介紹，斯特拉溫斯基是20世紀初新音樂的領軍人物，這次要演出的是他新古典時期的代表作「普欽奈拉」組曲，「這首曲子就像一個年輕人帶著滿腔熱情要征服世界，盡展十八般武藝，處處充滿驚喜與幽默，效果極佳，非常迷人。」

呂紹嘉分享，普羅科菲夫的「塞西亞」組曲常被視為「春之祭」的姊妹作，同樣取材傳說，以龐大音量與音響效果來震撼聽眾，雖然不像「春之祭」那麼廣為人知，但同樣精采，「現場聆聽時會感受到巨大的能量，音量時而龐大到像要把屋頂掀開；而八支法國號的衝擊，是一首絕對必須在現場才能體驗之作。」

「呂紹嘉、林品任與NSO」音樂會將於9月27日舉行，地點在台北國家音樂廳。

