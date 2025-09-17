華山中秋慈善餐會台中登場 抗癌阿嬤放聲高歌

迎接中秋節到來，華山基金會台中A區今天為弱勢長輩舉辦「愛老人中秋慈善餐會」，其中78歲的張姓阿嬤以「抗癌勇士」站上舞台，用歌聲療癒自己，也感動現場觀眾。

為讓弱勢長輩在中秋佳節前感受團圓與溫暖，華山基金會台中A區在台中福華飯店舉辦「愛老人中秋慈善餐會」，活動由川劇變臉揭開序幕，接著進行「長輩K歌比賽」5強對決，盛裝出席的阿公阿嬤們以歌聲展現生命的活力，贏得滿堂彩。

華山基金會表示，其中來自西屯區78歲的張阿嬤，婚後接連面對喪夫、喪子之痛，更難熬的是，她與大腸癌奮戰20多年，生活清苦與孤寂。

華山基金會自102年起提供到宅服務，陪伴奶奶透過唱歌抒發心情、逐漸走出陰霾，在今天的餐會中，張阿嬤以「抗癌鬥士」身分勇敢登上舞台，穿上自己的壓箱寶閃亮旗袍，深情演唱「鴛鴦溪」，用歌聲療癒自己，也感動現場觀眾。

台中福華大飯店愛心社秉持「善的循環」精神推動公益，並贊助餐會，協理簡若卿表示，能與華山基金會合作，讓長輩走出家門、站上舞台，實現夢想，是一件榮幸的事。

