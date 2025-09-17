聽新聞
健檢竟揪出肝癌！醫曝「月內第3例」：病毒消失仍有風險
以為只是做個健檢，卻意外揪出肝癌！一名男子到民生醫院接受腹部超音波，醫師竟在肝臟發現兩顆近2公分的腫瘤，一追問才知道患者是B型肝炎帶原，但平常只「偶爾」檢查。醫師直言，這已是他一個月內發現的第3例肝癌，提醒民眾切勿掉以輕心。
胃腸肝膽科專科醫師吳宗勤指出，第一名患者是長期服藥的肝硬化病人，雖已控制病毒，仍出現新生腫瘤；第二名患者表面上沒有B、C肝帶原，卻被超音波揪出10公分大腫瘤，後續檢查才發現「曾經感染」B型肝炎。
台灣自民國73年起全面施打B肝疫苗，40歲以下帶原率已降到不到1%，C肝也因普篩與藥物治療大幅改善，政府甚至喊出「今年要根除C肝」的目標，但吳宗勤強調，若肝臟已纖維化或硬化，就算病毒清除，仍可能癌變。
臨床數據顯示，C肝治癒的肝硬化患者，每年仍有1%至3%機率罹癌；B肝患者若已肝硬化，持續服藥雖可降低50%至70%的風險，卻不能完全避免。吳宗勤提醒，藥物不是萬靈丹，高風險族群務必每半年做一次超音波與血液檢測。
他最後呼籲，門診超音波檢查方便、沒有輻射，也不需要侵入性操作，敏感度在某些情況下甚至不輸電腦斷層，「只要肯追蹤，就有機會在第一時間揪出肝癌。」
