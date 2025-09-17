青少年過動兒佔9% 醫歎僅1%完整治療

快訊

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

「注意力不足與過動症（ADHD）若不及早治療，長大恐因不專注增加喝酒、車禍與躁鬱症機率，家長要提早預防！」三總醫師李嵩濤17日於記者會指出，僅有1%兒少有經歷ADHD完整療程，這可透過藥物與行為治療，遵循醫囑服藥下並不會成癮，家長可使用冷靜區、多給稱讚與少責罰等方式，改善小孩症狀與互動。

ADHD增精神病風險

三總精神醫學部兒童青少年精神專科醫師李嵩濤表示，台灣ADHD在未成年的盛行率約有9%，正式接受診斷僅有1.6%、完整治療也僅有1%，對於ADHD的關注仍相對缺乏。他說，注意力不足與過動各有症狀，如果符合6項特徵，且若相關症狀嚴重影響生活（如與家長、同學與老師互動和日常生活），建議儘早就醫諮詢。

李嵩濤指出，78%的ADHD與腦部遺傳有關，有6成ADHD病友的症狀會延續到成年。若無積極處理，在青春期與成年期間，約有7成會合併其他精神疾病，包括對立反抗症、憂鬱症、躁鬱症與創傷後壓力症候群的風險增加，注意力不足也會讓使用酒精、濫用毒品、遭遇車禍、骨折外傷的機會也會變高。

吃藥不會上癮

「遵循醫囑吃藥不會上癮！」李嵩濤指出，6歲以前不能服用「利他能」類（中樞神經興奮劑）藥物，但若在上小學時，認為有ADHD症況就醫、且服藥治療的話，能有效降低不專注症狀，同時增加腦部成熟度。但他也坦言，與家長溝通不容易，會先觀察家長意願並進行溝通，同時搭配行為治療。

針對家長可以怎麼做，李嵩濤盼家長能調整心態，以孩子的角度看事情、停止責罵，甚至可以每天給小孩20分鐘特別時間，多多進行稱讚，同時搭配獎勵或代幣制度，例如做完家事可以看電視、或是挑選周末去哪裡玩等；如果小孩發脾氣，暫時先不講道理，而是處理孩子的情緒，引導小孩到冷靜區冷靜幾分鐘，冷靜後再討論。

小孩 醫師 創傷後壓力症候群

