眼睛黃斑部被「糖果紙」覆蓋...術後恢復不佳 北榮領先全球找到關鍵了

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
北榮眼科部視網膜科主任林泰祺（右）、北榮病理檢驗部主治醫師王蕾琪（左），共同研究領先全球首度發現，黃斑部皺褶嚴重程度與皺褶中的「膠質細胞」相關，其大量增生致視力惡化，呼籲黃斑部皺褶患者及早治療。記者沈能元／攝影
視網膜黃斑部負責中心視力，為視力關鍵所在，但若黃斑部被有如「糖果紙」的薄膜覆蓋，此屬於黃斑部皺褶，為常見的眼底疾病，病情嚴重時，將導致視力模糊、扭曲變形，影響生活品質，需手術治療移除，但一至二成患者術後視力恢復卻不如預期。台北榮總領先全球首度研究發現，黃斑部皺褶嚴重程度與皺褶中的「膠質細胞」相關，其大量增生致視力惡化，呼籲黃斑部皺褶患者及早治療。

北榮眼科部視網膜科主任林泰祺說，據統計，黃斑部皺褶好發率約為總人口的5.3%到18.5%，常好發於中年族群，若有眼睛玻璃體退化、糖尿病或視網膜剝離、裂孔、發炎等為高風險族群。早期黃斑部皺褶沒有明顯症狀，需透過眼底鏡或同調共軛光掃描儀檢查。

黃斑部皺褶嚴重時，將嚴重影響視力需手術移除。林泰祺說，約70%至80%患者在移除皺褶後，可以恢復視力，但仍有一至二成患者術後視力改善有限。北榮透過研究黃斑部皺褶，利用創新的視網膜組織病理送檢流程，打破國外先前研究在病理檢驗的瓶頸，而有進一步重大發現。

北榮病理檢驗部主治醫師王蕾琪說，組織病理學檢驗研究發現，黃斑部皺褶由三種細胞組成，包括膠質細胞、玻璃體細胞及纖維細胞。其中，膠質細胞占比最高，且會隨疾病進展不斷增生。研究結果顯示，膠質細胞密度愈高的黃斑皺褶患者，術後視力恢復愈差。相較之下，玻璃體細胞與纖維細胞的影響力較小。因此，膠質細胞是造成視網膜結構受損與視覺惡化的關鍵角色。

林泰祺解釋，膠質細胞異常增生會導致黃斑部增厚與結構扭曲，造成病人視線模糊、影像變形。更重要的是，這種細胞變化可能早於共軛光掃描儀影像上可見的結構變化。因此，光靠影像檢查，往往無法及時判斷疾病惡化的速度。

由於黃斑部皺褶只有在患者視力嚴重受損時，才會進行手術，不像眼中風或視網膜剝離等，必須盡快處理避免失明，因而需先觀察數個月至半年，藉由每次回診觀察視野扭曲變形等情形，再決定手術介入時機。林泰祺呼籲，民眾千萬不要忽視「看東西扭曲變形」症狀，即使症狀輕微也應及早治療，有助於保留視網膜功能，提升術後視力恢復的可能性，避免黃斑部結構遭受不可逆的破壞。

66歲馮先生的左眼有視網膜剝離病史，2019年術後恢復良好，但術後5個月回診追蹤發現，左眼視力下降至0.08，檢查發現黃斑部皺褶，手術移除後視力回復至0.9，但仍感到看東西時有輕微的扭曲變形。

2022年馮先生左眼術後3年，偶然發現右眼看東西時也產生輕微的扭曲變形，就醫檢查右眼視力略為下降至0.8，也發現黃斑部皺褶。因症狀輕微，雖在傳統認定上不需立即接受手術，但林泰祺建議及早手術，有助於保留黃斑部功能。馮先生接受建議，術後右眼視力回復至1.0，看東西扭曲變形的情形完全獲得改善。

視力 手術 視網膜

視網膜黃斑部負責中心視力,為視力關鍵所在,但若黃斑部被有如「糖果紙」的薄膜覆蓋,此屬於黃斑部皺褶,為常見的眼底疾病,病情...

