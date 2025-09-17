路徑曝光…明天恐有雙颱 是否共舞？吳聖宇這樣說

目前西北太平洋上有兩個熱帶低氣壓，包括TD20及TD21，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，從下午預報資料跟實際的雲圖來看，應該明天(18日)會看到2個颱風同時存在，一個在南海(TD20升格)、一個在菲律賓東方(TD21升格)，不過還不確定那一個是第17號颱風，那一個是第18號颱風，要看日本氣象廳的判定。

屆時會雙颱共舞，出現藤原效應嗎？吳聖宇指出，並不是有2個颱風一定會發生所謂的雙颱效應，也就是兩個颱風互相干擾彼此移動或發展的現象。目前這兩個系統的引導氣流看起來都算明顯，距離也足夠遙遠，未來應該都是各自走在各自的道路上，只能說是海面上會有雙颱(2個颱風)存在，而不是會有雙颱效應(互相干擾)出現。

吳聖宇指出，新的預報路徑沒有明顯變化，TD20往香港附近靠近，TD21下周一(22日)靠近台灣東南方海面、巴士海峽東部，下周二(23日)白天期間經過恆春以南向西通過，最接近台灣，下周三(24日)逐漸遠離，後期看來也會往港澳一帶或其南方海面靠近。

未來重點還是放在TD21發展成的颱風，吳聖宇說，如果照目前預報趨勢沒有太大變化的話，預估受衝擊最大的地方應該是花東、恆春半島以及高屏一帶，但因為預報模式資料顯示未來颱風靠近台灣強度可能頗強且範圍大，即使沒有被颱風暴風圈直接侵襲，還是會明顯感受到颱風外圍所帶來風雨現象。

吳聖宇也表示，詳細風雨影響程度還可以再觀察未來2-3天路徑變化，等到颱風中心通過恆春以南的路徑、距離都比較明確之後，才能夠較準確預估各地受影響程度，偏北一點或偏南一點影響程度可能大不同。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

TD-20及TD-21預測路徑。圖／擷取自臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」

