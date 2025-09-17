快訊

謝欣穎優雅酸「妄語」 王柏傑認分手但「扯他潑酒不能忍」

澳洲男在北捷喝飲料遭制止怒比中指 台籍男亮刀揮舞移送法辦

下班注意！8縣市大雨特報 恐一路下到晚上

聽新聞
0:00 / 0:00

病安通報第1季逾2萬件 其中8000例為開錯藥、給錯藥等藥安事件

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
9月17日為世界衛生組織訂定的世界病人安全日，根據衛福部統計今年1至3月底的病安通報案件有2萬多件，前3名通報事件為藥事事件39.7％、跌倒事件22.1％、管路事件11.6％。記者翁唯真／攝影
9月17日為世界衛生組織訂定的世界病人安全日，根據衛福部統計今年1至3月底的病安通報案件有2萬多件，前3名通報事件為藥事事件39.7％、跌倒事件22.1％、管路事件11.6％。記者翁唯真／攝影

9月17日為世界衛生組織訂定的世界病人安全日，根據衛福部統計今年1至3月底的病安通報案件有2萬多件，前3名通報事件為藥事事件39.7％、跌倒事件22.1％、管路事件11.6％。其中病安通報死亡事件共計158件，其中不預期心跳有145件被扣除，醫策會執行長方震中表示，不預期心跳事件可能是疾病問題造成，難判斷的就會列入不預期事件。

據統計前3名通報事件為藥事事件39.7％、跌倒事件22.1％、管路事件11.6％；發生地點以醫院最多，多達86.3％，其次為精神科醫院及復健機構，護理之家居三。而事件發生後受影響對象涉及病人的事件共有1萬9982件。

衛福部醫事司長劉越萍表示，過往12、13年都是跌倒事件占大宗，但透過給予高風險人衝擊較小場域或是科技介入等，來減少風險。馬偕紀念醫院醫療品質部主任李君儀表示，院方統計藥事事件約占7成，跌倒及管路事件占其次，跌倒可能原因為吃藥後精神昏沉、不適應環境或滑倒等，但透過衛教及輔助設施讓病人及家屬了解，才能更加注意。

不過今年第1季藥事事件占第1名，醫院、精神醫院的藥事事件（開錯藥、給錯藥）主要發生於醫師開立輸入、給藥階段、藥局調劑，內容為劑量錯誤、重複用藥、數量錯誤等。

劉越萍說，主因大部分都是給錯藥，但給錯藥在處方階段及護理人員要發藥階段，就被攔下來，所以統計真的次數很多，但傷害的程度是少的。反而覺得次數多是可以接受的。

李君儀表示，主要是成人及兒童的劑量有差，還有開立藥單單位上像是顆、毫升，或是藥名太像拿錯等，藥師就會去發現中間的錯誤，也有資訊系統會去阻擋，像是病人的體重跟劑量不符時會通知，讓藥師可以注意。

李君儀說，至於管路部分像是鼻胃管、尿管等，病人可能不舒服會亂扯下或是掉落，但透過改變固定黏貼、綁法等方式來改善。

至於病安死亡事件，方震中說明，不預期心跳事件可能是疾病問題造成，因此針對不清楚或是不能夠歸咎獲難判斷的就會列入不預期事件。若院方未針對呈報醫療事件有多描述，也無法調查。

死亡 風險

延伸閱讀

台大2狼醫懲戒結果出爐 醫師公會籲立法明訂強制撤照

告別「處女膜」 婦團正名為「陰道前膜」籲禁止修復術打破處女情結

8月下旬狼醫平台上線 醫事司長：相信爛咖狼醫「沒那麼多」

再生醫療雙法明年上路 衛福部籲民眾別信外泌體療效

相關新聞

這個警察好衝動、容易爆衝、跟人吵架 原來成年人也會有「過動症」

一名辦案能力佳的警察，在處理行政事務時，會比較沒有耐心、容易脾氣暴躁，衝動表現有時候影響到人際關係。成人的情緒問題常被誤...

下班注意！8縣市大雨特報 恐下到晚上

中央氣象署下午16時45分針對8縣市發布大雨特報，恐一路下到晚上。

網傳一堆美食含泡打粉「蟑螂不吃，人也不該吃」 醫破解謠言曝真正風險

近日Threads上瘋傳一段影片，聲稱「蛋糕、油條、甜甜圈含泡打粉，連蟑螂都不吃」，甚至將此與台灣洗腎率、大腸癌盛行掛勾，引起不少討論。對此，胸腔外科醫師杜承哲直言，內容錯誤百出，「你又不是蟑螂，何必擔心脂肪會被分解？」

眼睛黃斑部被「糖果紙」覆蓋...術後恢復不佳 北榮領先全球找到關鍵了

視網膜黃斑部負責中心視力，為視力關鍵所在，但若黃斑部被有如「糖果紙」的薄膜覆蓋，此屬於黃斑部皺褶，為常見的眼底疾病，病情...

路徑曝光…明天恐有雙颱 是否共舞？吳聖宇這樣說

目前西北太平洋上有兩個熱帶低氣壓，包括TD20及TD21，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表...

台灣上廁一習慣 恐讓外國人覺得台灣落後10年

大安森林之友基金會今辦公廁新文化運動講座，主講人基金會常務董事蔡建生指出，全世界都是衛生紙丟馬桶，只有台灣不是，造成公廁...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。