台北101國慶煙火升級！500台無人機+全棟煙火 賈永婕喊預算千萬起跳

台北101在董事長賈永婕上任後，去年首度施放國慶煙火，今年規模再升級。賈永婕17日表示，今年國慶將結合500台無人機與高空全棟煙火，打造歷來最繽紛的國慶盛典。這項演出備受天氣考驗，同時必須仰賴團隊緊密合作才能完成。

賈永婕在上任滿一周年感恩茶會上指出，今年國慶煙火將首度結合500台無人機與全棟煙火，難度極高，且高度依賴天候條件。若遇上風速過大或降雨過強，無人機展演將立即喊卡，主辦單位也會提前公告，以確保安全。本次煙火預計施放約4分鐘，若無人機未能升空則將延長至4.5分鐘。經費方面，不論是否啟用無人機，預算規模均維持相同，總金額上看千萬元。

賈永婕指出，去年國慶煙火施放當天，台北101進店人流較平日成長達五成，帶動商場買氣明顯升溫。但她強調，觀察的重點不僅是單日人流，而是整體績效表現。今年在全棟煙火與500台無人機加持下，進店人流有望挑戰六成成長，期望再創觀光與商場業績雙贏效益。

台北101國慶煙火今年以「GEN Taiwan」為主題，賈永婕說，10月氣候條件與平均風速相對穩定，無人機展演的成功率大幅提升，也吸引許多廠商願意挑戰參與。活動將透過煙火與無人機的同步連動，營造繽紛燦爛的視覺饗宴。

賈永婕也在感恩茶會上暢談「空降」台北101一年的心情。她笑說，剛上任時，老公曾打趣問她：「你該不會是誤入叢林的小白兔吧？」她則回應：「就算是，也是一隻勇敢的小白兔。」她回憶，前3個月幾乎每天中午，老公都會打電話關心：「你還活著嗎？今天還好嗎？」

不少人也好奇賈永婕上任以來，家人對台北101的「貢獻」有多少。她笑稱，光是老公一年就在101消費達七位數，其中單是一顆大谷翔平簽名球就花了150萬元，還有婆婆為了支持她也成為了101會員。她打趣說，現在全家人都因為她的職務而「有了職業傷害」。

談到今年台北101能否登上全台百貨「店王」寶座，賈永婕表示，雖然101並非整棟作為百貨使用，但商場坪效表現極佳，長年穩居全台第一，加上硬體環境與商場經營模式已建立完整體系，競爭力不容小覷。她強調，101的成功並非個人之功，而是來自團隊之間的高度信任與契合，讓成員能夠放手去做、全力衝刺，才有最佳的成果。

