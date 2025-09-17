快訊

網傳一堆美食含泡打粉「蟑螂不吃，人也不該吃」 醫破解謠言曝真正風險

聯合新聞網／ 綜合報導
蛋糕卷外觀蓬鬆誘人，其實是泡打粉在烘焙過程中產生氣體所致。示意圖／ingimage
蛋糕卷外觀蓬鬆誘人，其實是泡打粉在烘焙過程中產生氣體所致。示意圖／ingimage

近日Threads上瘋傳一段影片，聲稱「蛋糕、油條、甜甜圈含泡打粉，連蟑螂都不吃」，甚至將此與台灣洗腎率、大腸癌盛行掛勾，引起不少討論。對此，胸腔外科醫師杜承哲直言，內容錯誤百出，「你又不是蟑螂，何必擔心脂肪會被分解？」

影片中，食安權威文長安教授指出，泡打粉含碳酸氫鈉，與肥皂成分相似，會分解脂肪、破壞昆蟲氣孔，因此「人也不該食用」。對此杜承哲表示，實際上小蘇打在烘焙過程中與酸鹼中和，只留下氣體讓麵糰膨鬆，成分早已失去作用，不可能在人體內分解組織，「真正的問題是高熱量與高糖分，吃太多會變胖，這才是健康隱憂」。

另外影片也提到，食品酸鹼調整劑會「穿過胃酸，破壞腸道菌叢」。杜承哲反駁，人體十二指腸會分泌鹼性消化液，維持腸道酸鹼平衡，避免腸道變成胃酸環境，適度酸性反而有助抑制大腸桿菌繁殖。臨床研究更指出，長期濫用制酸藥物，才會導致腸道菌失衡、增加感染風險。

不過，內容提及「高糖飲食與癌症風險相關」這點，杜承哲表示認同。他提醒，無論是罹癌或癌細胞擴散，高糖飲食確實被證實有影響，真正該注意的是日常飲食均衡、多攝取蔬果、少吃紅肉，而不是被所謂「酸鹼值陰謀」誤導。

醫師呼籲，面對網路流傳的「恐嚇式」影片，即便打著專家名號、內容說得頭頭是道，也務必保持查證態度，不要被片面說法嚇到。網友更戲稱，「蟑螂不碰肥皂，所以人類是不是也不能洗澡？」提醒大家冷靜看待資訊。

相關新聞

這個警察好衝動、容易爆衝、跟人吵架 原來成年人也會有「過動症」

一名辦案能力佳的警察，在處理行政事務時，會比較沒有耐心、容易脾氣暴躁，衝動表現有時候影響到人際關係。成人的情緒問題常被誤...

下班注意！8縣市大雨特報 恐下到晚上

中央氣象署下午16時45分針對8縣市發布大雨特報，恐一路下到晚上。

網傳一堆美食含泡打粉「蟑螂不吃，人也不該吃」 醫破解謠言曝真正風險

近日Threads上瘋傳一段影片，聲稱「蛋糕、油條、甜甜圈含泡打粉，連蟑螂都不吃」，甚至將此與台灣洗腎率、大腸癌盛行掛勾，引起不少討論。對此，胸腔外科醫師杜承哲直言，內容錯誤百出，「你又不是蟑螂，何必擔心脂肪會被分解？」

眼睛黃斑部被「糖果紙」覆蓋...術後恢復不佳 北榮領先全球找到關鍵了

視網膜黃斑部負責中心視力，為視力關鍵所在，但若黃斑部被有如「糖果紙」的薄膜覆蓋，此屬於黃斑部皺褶，為常見的眼底疾病，病情...

路徑曝光…明天恐有雙颱 是否共舞？吳聖宇這樣說

目前西北太平洋上有兩個熱帶低氣壓，包括TD20及TD21，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表...

台灣上廁一習慣 恐讓外國人覺得台灣落後10年

大安森林之友基金會今辦公廁新文化運動講座，主講人基金會常務董事蔡建生指出，全世界都是衛生紙丟馬桶，只有台灣不是，造成公廁...

