網傳一堆美食含泡打粉「蟑螂不吃，人也不該吃」 醫破解謠言曝真正風險
近日Threads上瘋傳一段影片，聲稱「蛋糕、油條、甜甜圈含泡打粉，連蟑螂都不吃」，甚至將此與台灣洗腎率、大腸癌盛行掛勾，引起不少討論。對此，胸腔外科醫師杜承哲直言，內容錯誤百出，「你又不是蟑螂，何必擔心脂肪會被分解？」
影片中，食安權威文長安教授指出，泡打粉含碳酸氫鈉，與肥皂成分相似，會分解脂肪、破壞昆蟲氣孔，因此「人也不該食用」。對此杜承哲表示，實際上小蘇打在烘焙過程中與酸鹼中和，只留下氣體讓麵糰膨鬆，成分早已失去作用，不可能在人體內分解組織，「真正的問題是高熱量與高糖分，吃太多會變胖，這才是健康隱憂」。
另外影片也提到，食品酸鹼調整劑會「穿過胃酸，破壞腸道菌叢」。杜承哲反駁，人體十二指腸會分泌鹼性消化液，維持腸道酸鹼平衡，避免腸道變成胃酸環境，適度酸性反而有助抑制大腸桿菌繁殖。臨床研究更指出，長期濫用制酸藥物，才會導致腸道菌失衡、增加感染風險。
不過，內容提及「高糖飲食與癌症風險相關」這點，杜承哲表示認同。他提醒，無論是罹癌或癌細胞擴散，高糖飲食確實被證實有影響，真正該注意的是日常飲食均衡、多攝取蔬果、少吃紅肉，而不是被所謂「酸鹼值陰謀」誤導。
醫師呼籲，面對網路流傳的「恐嚇式」影片，即便打著專家名號、內容說得頭頭是道，也務必保持查證態度，不要被片面說法嚇到。網友更戲稱，「蟑螂不碰肥皂，所以人類是不是也不能洗澡？」提醒大家冷靜看待資訊。
