台北101國慶日500架無人機＋4分鐘煙火施放 賈永婕：跨年也將有突破

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
台北101董事長賈永婕指出，今年國慶煙火首度加入500台無人機＋全棟煙火施放，跨年煙火也會有所突破。記者江佩君／攝影
台北101董事長賈永婕指出，今年國慶煙火首度加入500台無人機＋全棟煙火施放，跨年煙火也會有所突破。記者江佩君／攝影

回望去年9月，賈永婕接任台北101董事長，這也是台北101首位藝人出身的董座，而引起討論話題。今天賈永婕與媒體分享她上任一周年的心路歷程，同時談起今年台北101國慶煙火＋無人機的計畫，同時也預告今年跨年煙火也將有不一樣的新突破。

賈永婕說「這一年確實很多挑戰，很感恩父母給我很大的膽子，以及演藝圈給我的歷練，讓我展現自我風格」。確實，她是非典型的董事長，她曾在過年時突發起想舞龍舞獅，這一舞就是兩個半小時，她笑說「過去應該沒有董事長會舞龍舞獅」。

台北101今年投入千萬預算慶祝國慶，賈永婕指出，「今年國慶煙火台北101以『Gen Taiwan我們的時刻』為主題，101會在市府前有500架無人機展演＋全棟（去年煙火僅在頂冠）的高空煙火，這不是一件容易的事，包括要疏通的關卡，還要有跟我心臟一樣大的團隊」，也因為無人機非常吃天氣狀況，分別會有A、B方案，煙火施放時間則是4分鐘或4.5分鐘，也因為去年國慶煙火成效好，今年希望持續吸引國內外民眾，一起分享國慶的喜悅。

不喜歡做一樣事情、喜歡突破的賈永婕，也預告今年跨年煙火也會有突破、包括煙火的呈現與節奏都會很不一樣。她也坦言「上任101董座這一年來，最大壓力來源是跨年煙火，我只要壓力一大就會做惡夢」。

這一年來對她來說最大突破是台中置地廣場簽約案，賈永婕說「這是台北101首度拓展據點，不只我，也是101最大的突破，對我們都是非常大的挑戰。」有媒體提問是否有其他拓點計畫，像是台北車站？賈永婕表示「北車計畫，目前真的沒有」。

而當初賈永婕接掌台北101董座，外界酸言酸語沒少過，就連家人也開她玩笑應該半年就會離職，她說「大家都在打賭我會做多久，老實說，我的心情每天都當成最後一天在做」。

跨年 國慶 台北101

