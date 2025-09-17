快訊

靠友善天使揪出逾萬失智者 醫師建議預防失智：這三點最重要

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣去年邁入超高齡社會，縣府推動失智友善措施及篩檢診斷服務，並廣設失智服務據點、召募近萬名失智友善天使，已揪出逾8成失智人口，今發表成果，縣長張麗善（左）欣賞失智長輩作品。記者陳雅玲／攝影
雲林縣去年邁入超高齡社會，衛福部推估雲林縣今年失智人口將突破1.2萬多人，縣府推動失智友善措施及篩檢診斷服務，並廣設失智服務據點、召募近萬名失智友善天使，已揪出逾8成失智人口，今發表成果，信安醫院院長葉寶專表示，預防失智症最好的方式是多動、睡眠充足、陪伴。

雲林縣今年65歲以上人口超過14萬人，以8％失智症盛行率估算，推出至少有1萬2500名患者，截至目前篩檢確診的有1萬1千多人，透過篩檢揪出逾8成確診患者，遠高於全國平均。

衛生局長曾春美指出，全縣已有7處失智共照中心，成大斗六分院、信安醫院處是權責型的失智共照中心，並有26處失智友善社區，召募近萬名失智友善天使分布在各社區，藉此讓民眾了解失智症的徵兆，並協助失智長者延緩失智。

虎尾鎮一家雜貨店老闆成為失智友善天使後，發現一名長者才剛從店裡買完東西，沒多久又來買一樣的東西，他警覺該名長者行為異常，協助通報其家屬帶長者就醫，後確診失智症；崙背鄉一名村長也是友善天使，他發現一名80歲的長輩敬在半夜出門異動，與平常作息不同，立刻聯絡家屬，該名長輩也確診失智症。

縣長張麗善說，雲林已是超高齡社會，失智症照護是縣府施政的重要優先事項之一，為落實「早期診斷、早期延緩」的目的，縣府串聯跨局處與社區資源，希望雲林長輩透過長青食堂吃得營養健康、睡得好，也要多運動，保持情緒良好，最重要是學習終身、終身學習，才能延緩失智。

信安醫院院長葉寶專表示，失智症防治包含預防、治療、照護三部分，政府目前政策偏向早期失智預防，預防失智患者走向越來越嚴重地步，對於失智症者預防策略，他建議讓長者睡得好、能夠動，在有人陪伴下，去做一些原本可以做的事，不要讓能力越來越消失，認知功能越來越差。

藝人顏永烈今受邀參與失智症宣導活動，他的母親日前已確診失智症，他藉機向專業醫師請益，學習更多照護知識。他說，「面對失智症沒有那麼困難，最重要的是轉念，要有耐心，才能守護家人。」他發現雲林縣政府做了很多照顧、保護失智者的措施，「好像也在提醒我自己，面對自己媽媽也要做到全面的保護，要更有耐心」。

今日成果發表會由失智社區服務據點長者表演，並展示失智據點長者上課精彩作品，包括傳統獅頭、手做蠟燭、花鼓包等藝術創作。雲林縣衛生局提醒民眾，如需進一步瞭解失智相關服務或申請資訊，可撥打「1966長照服務專線」獲取協助。

雲林縣去年邁入超高齡社會，縣府推動失智友善措施及篩檢診斷服務，並廣設失智服務據點、召募近萬名失智友善天使，已揪出逾8成失智人口，今發表成果，圖為失智長輩表演。記者陳雅玲／攝影
雲林縣去年邁入超高齡社會，縣府推動失智友善措施及篩檢診斷服務，並廣設失智服務據點、召募近萬名失智友善天使，已揪出逾8成失智人口，今發表成果，圖為失智長輩表演。記者陳雅玲／攝影
