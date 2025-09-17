挑戰軟食力 資深國宴主廚為高齡飲食重披戰袍

快訊

中央社／ 台北17日電

銀髮海嘯來襲，軟食力受重視。資深國宴主廚為高齡飲食重披戰袍，組成銀髮新戰神，推動質地調整飲食，傳承給餐飲界後輩，讓吃得下、吃得好、享受美食的權利不因高齡受限。

國民健康署今年擴大舉辦「銀領新時尚 銀養創新料理競賽」，吸引268組隊伍跨足營養、餐飲與照護領域參與，最終選出57組得獎。從社區阿嬤、青年學子到資深國宴主廚，各隊以創意與廚藝打造適合長者的健康美味餐點，推動質地調整飲食。

今年專業組迎來餐飲業界的重量級人物，分別是資深國宴主廚周振文與名廚古來文。今年57歲的周振文今天接受媒體聯訪表示，這次是兩人睽違30年再次參與廚藝競賽，挑戰軟食力，組成銀髮新戰神，希望讓長輩不僅能吃得好，還能吃得飽、吃得健康。

響應「質地調整飲食」理念，周振文不僅親自參賽，還帶領學生一同參與。他說，16年前從廚房轉戰校園，成為孩子們的廚藝啟蒙者；這次看到學生們得獎，非常開心，透過這個有意義的比賽，讓他們從小就了解，人人都會老，總有一天會需要「軟食力」維持健康。

談到此次合作夥伴古來文，周振文笑說，他們是老戰友，「他比較武，我比較文，所以我們文武雙全」，曾在30年前聯手征戰國內外廚藝比賽，如今再度攜手，默契依舊，只是研發菜餚性格不同，常需不斷溝通與體諒，規劃菜餚時特別進行多次叉子測試，確保長者咬得動、吞得下。

周振文表示，這次比賽獲得佳作肯定，在質地調整上運用許多巧思，也花了不少心血，不在乎名次，而是希望透過他們的參與，展現對高齡飲食議題的重視。他強調更希望藉此傳承經驗與精神給餐飲界後輩，為整個競賽注入強大的號召力與深遠的意義。

由於牙口不佳、咀嚼困難等問題，許多長者營養攝取不足，進而引發肌少症、體力衰退等健康風險。衛生福利部次長莊人祥今天在頒獎典禮致詞表示，台灣今年邁入超高齡社會，吃得對、吃得巧格外重要。

莊人祥表示，飲食質地調整將成為未來的「新食尚」，希望未來能透過類似比賽，鼓勵研發兼顧美味與營養的高齡友善料理，讓長者安全進食的同時，也能享受美食；期盼藉此喚起社會對長者飲食需求的重視，促進創新料理研發，讓長者重拾進食的樂趣與尊嚴。

料理 國宴

