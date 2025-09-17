藝人顏永烈談母失智 照顧者和被照顧者須轉念

藝人顏永烈今天參加雲林縣失智照護網絡成果發表會，他分享母親去年起出現煮菜忘記關瓦斯等症狀，今年初醫師判定失智症，他開始面對課題，深刻體會照顧者和被照顧者須轉念。

雲林縣衛生局今天舉辦失智照護網絡成果發表會，顏永烈受邀出席並分享其母親情況，提醒民眾別輕忽病徵，應盡早就醫、預防。

顏永烈說，母親過往煮菜習慣偏重口味，去年起突然轉為清淡，有時出現菜沒熟的情況，甚至煮菜忘記關瓦斯，由於出現頻率不高，家人不以為意，可是母親今年病徵出現頻率增加，還在房間內張貼寫著2孫子名字的紙，詢問才知道母親忘記孫兒名字，時常覺得暈眩，因此到醫院就診，經醫師診斷為失智症。

顏永烈指出，母親配合醫師指示服用藥物月餘，不過曾發生在家人未察覺的情況下，母親重複吃藥，讓大家嚇壞了。他認為，面對失智症並不困難，「最重要的是轉念和耐心」，才能好好地照顧家人。

信安醫院長葉寶專指出，失智症防治包含預防、治療、照護3部分，建議讓長者有充足睡眠、保持運動習慣，在有人陪伴下，去做一些原本可以做的事，不要失去行為能力，導致認知功能越來越差。

雲林縣長張麗善表示，雲林縣已於113年邁入超高齡社會，推估114年失智人口將突破1萬2500人。面對逐年攀升的失智人口，縣府積極推動失智友善措施及篩檢診斷服務，展現縣府推動早期診斷與布建的決心與成效。

雲林縣府今年再新增2處失智共照中心及1處權責型據點，持續提升服務量能，以落實「早期診斷、早期延緩」的目的。

