台灣上廁一習慣 恐讓外國人覺得台灣落後10年

大安森林之友基金會今辦公廁新文化運動講座，主講人基金會常務董事蔡建生指出，全世界都是衛生紙丟馬桶，只有台灣不是，造成公廁又濕又髒，很多人硬著頭皮進去；外國人來台灣，本來覺得印象不錯，上過廁所發現台灣落後10年。

基金會常務董事蔡建生，也是元利建設董事長，他指出，改善公廁文化先要改善「硬體」除了衛生紙應丟馬桶，公廁應換掉蹲式馬桶，改為坐式，上一個乾淨廁所是全民享有的基本人權。

「要相信科學，不要相信感覺。」蔡建生說，很多人擔心馬桶坐墊不乾淨，但鍵盤細菌是馬桶坐墊的2萬589倍，手機是930倍，滑鼠是7965倍，日本都市已經大多換成坐式馬桶，西方在羅馬時代如廁就是用坐的。

「再髒不能髒小孩、再苦不能苦長者。」蔡建生指出，學校若用蹲式馬桶，小學生沾在腳上，走回教室就像「分享細菌」。日本的小學在家長的要求下，學校才改變。另外，台灣高齡化社會來臨，許多長輩使用蹲式廁所也有困難。

蔡建生說，在台灣上廁所會是驚喜或驚嚇？其實，全世界廁所都是衛生紙丟馬桶，只有台灣不是，造成公廁不只濕、又髒亂，細菌全集結在垃圾筒，外國人來台灣，本來覺得印象不錯，上過廁所發現台灣落後10年，所以「廁所不好，台灣觀光不會好。」

他也說，有人仍擔心馬桶坐墊不潔，但可使用清潔液、酒精，或是可溶式馬桶紙墊。他強調，衛生紙不會把馬桶塞住，但不可以使用面紙、擦手紙和濕紙巾，衛生紙丟馬桶「應該是規定」就像戴安全帽，不是選擇。

大安森林之友基金會執行長楊平世指出，基金會在大安森林公園認養2座廁所，歡迎民眾體驗，除了全部使用坐式馬桶，甚至還有免治馬桶。

對於未來是否將公廁全部換成坐式馬桶，北市公園處表示，未來將視民眾的需求去設置，並朝此方向，慢慢推廣，因為還是有民眾反映，習慣使用蹲式馬桶。經統計北市公園處所轄的公園公廁，男厠蹲式坐式比例為1比1.45；女厠蹲式和坐式為1比1.03；也會宣導衛生紙可丟馬桶。 大安森林之友基金會今舉辦公廁新文化運動講座，主講人基金會常務董事蔡建生。記者楊正海／攝影

