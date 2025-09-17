台北101將再放「千萬級」國慶煙火 賈永婕：首次有500架無人機

台北101董事長賈永婕上任滿周年，對於即將到來的國慶煙火，透露以「Gen Taiwan」為主題，除了全棟煙火外，更將有首次無人機表演，規模達500架，也因應天氣，設定了A、B方案，但預算則是「千萬級」。

賈永婕表示，去年煙火效果非常好，帶來不少人流與商機，因此希望今年提早做準備，而今年要啟用無人機計畫，其中疏通很多的關卡，更需要大心臟的團隊，而若是天氣許可，無人機可以升空，煙火時長達到4分鐘，若是天公不作美，煙火則會有4.5分鐘。

對於一年來的表現，自己能打幾分，賈永婕則將評分權給了總經理朱麗文。而朱麗文則打出了「101分」。

朱麗文也說，他從第一任董事長陳敏薰時就在台北101工作到現在，但賈永婕上任後真的很不一樣，包過聲量、曝光度、公益連結都更高，整體形象更加接地氣，也讓台北101更加活潑精采，更讓很多不可能的事情都完成了。

賈永婕表示，很開心可以加入台北101的團隊，過去一年也非常努力，也很願意把自己能分享的資源都分享給台北101，與團隊的工作雖然充滿挑戰，也有些磨合期，但隨後的並肩作戰也非常愉快。

賈永婕也笑說，每個人都在賭他能做多久，甚至家人都認為做不到半年，而他也把每天都當成最後一天全力以赴。

但對於學到了什麼、以及有什麼突破，賈永婕則說，上任後無時無刻都在學習，最大的突破則是置地廣場台中的定案，這是25年來首度拓展據點，不只是區區的行銷活動，背後牽扯到的因素很多，而在2030年商場就會營運，請大家拭目以待。

朱麗文說，台北101一直都很想要外拓，過去的營收獲利表現都很好，但要超越就一定要外拓，而外拓也要有適合的商圈、找到符合的客層，雖然準備的很久，也是在賈永婕上任後，才真正讓計畫實行。

但台北車站二樓商場租約將在明年到期，明年初就要重新招標，也吸引各方人馬，外傳台北101也有意願，但賈永婕則說，目前沒有這個計畫。

商品推薦