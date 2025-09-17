日遊客來台年增42% 觀光署宣布妻夫木聰再任日本市場代言人

交通部觀光署17日宣布日本國民男神妻夫木聰再度擔任 2025-2026 日本市場代言人，延續去年的好評，繼續向日本民眾介紹台灣多元魅力。妻夫木聰在活動現場分享此次在台灣拍攝宣傳影片行程中的真切體驗和感想，向媒體朋友大力推薦他最愛的臺灣美食—刨冰，以及他最愛的各式刨冰美味配料。

觀光署表示，妻夫木聰的魅力在去年首次擔任台灣觀光代言人時便掀起廣大迴響，不僅受到日本20至39歲女性旅客喜愛，也成功吸引40歲以上族群的矚目。他的跨世代魅力進一步增添日本旅客對臺灣的好感，帶動2024年日本來台旅客人次達131.9萬，年成長率高達42%。為延續這股熱潮，觀光署今年續邀妻夫木聰擔任代言人。相較去年以展示臺灣風光美景為主，今年則更聚焦他個人深刻體驗與心得分享，展現「就是偏愛臺灣」的妻夫木聰獨特視角。

觀光署表示，個人旅行也有多次來台經驗的妻夫木聰，曾親口表示台灣是他「日本以外的第二個故鄉」。今年拍攝行程特別走訪台南與高雄，展開一段熱情的南台灣旅程。在台南，感受藝術文化的震撼力；在高雄，體驗在地信仰的真摯氛圍；走進傳統市場時，更驚豔各式在地特色商品。而無論走到哪裡，美食始終是他難以忘懷的。透過細膩的觀察與真摯的情感，妻夫木聰傳達「無論是初次造訪或多次重遊，臺灣都能帶來嶄新而多元的發現」，讓人產生對臺灣各種不同的「偏愛」。這樣的體驗不僅是旅程，更是一場觸動日本民眾的交流。

觀光署說，妻夫木聰這次拍攝的年度主題影片，預計將會在十月中旬與大家見面。觀光署也將緊鑼密鼓在日本展開線上線下的全方位宣傳，包含一系列的關東關西實體消費者活動，針對年輕客群的跨社群平台傳播異業合作，新媒體平台的台灣觀光推廣，以及其他多元媒體的傳播活動都將陸續推出。此外，妻夫木聰將親自出席下週於名古屋舉辦的日本旅展（Tourism EXPO Japan），現身臺灣館與日本民眾面對面互動交流。第四季起，全新廣告也將陸續於電視、網路、交通運具與戶外媒體亮相，搭配一系列實體推廣活動，持續提升日本民眾對臺灣的關注。

觀光署同時加強分眾行銷，鎖定修學旅行、郵輪觀光、親子旅遊、美食體驗等主題，並規劃多場大型特色活動，如「野柳石光．夜訪女王」與「千人放天燈」，展現臺灣作為日本旅客海外首選旅遊目的地的無限魅力。

