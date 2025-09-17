快訊

謝欣穎優雅酸「妄語」 王柏傑認分手但「扯他潑酒不能忍」

澳洲男在北捷喝飲料遭制止怒比中指 台籍男亮刀揮舞移送法辦

下班注意！8縣市大雨特報 恐一路下到晚上

日遊客來台年增42% 觀光署宣布妻夫木聰再任日本市場代言人

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
觀光署宣布妻夫木聰再度擔任2025-2026日本市場代言人。圖／觀光署提供
觀光署宣布妻夫木聰再度擔任2025-2026日本市場代言人。圖／觀光署提供

交通部觀光署17日宣布日本國民男神妻夫木聰再度擔任 2025-2026 日本市場代言人，延續去年的好評，繼續向日本民眾介紹台灣多元魅力。妻夫木聰在活動現場分享此次在台灣拍攝宣傳影片行程中的真切體驗和感想，向媒體朋友大力推薦他最愛的臺灣美食—刨冰，以及他最愛的各式刨冰美味配料。

觀光署表示，妻夫木聰的魅力在去年首次擔任台灣觀光代言人時便掀起廣大迴響，不僅受到日本20至39歲女性旅客喜愛，也成功吸引40歲以上族群的矚目。他的跨世代魅力進一步增添日本旅客對臺灣的好感，帶動2024年日本來台旅客人次達131.9萬，年成長率高達42%。為延續這股熱潮，觀光署今年續邀妻夫木聰擔任代言人。相較去年以展示臺灣風光美景為主，今年則更聚焦他個人深刻體驗與心得分享，展現「就是偏愛臺灣」的妻夫木聰獨特視角。

觀光署表示，個人旅行也有多次來台經驗的妻夫木聰，曾親口表示台灣是他「日本以外的第二個故鄉」。今年拍攝行程特別走訪台南與高雄，展開一段熱情的南台灣旅程。在台南，感受藝術文化的震撼力；在高雄，體驗在地信仰的真摯氛圍；走進傳統市場時，更驚豔各式在地特色商品。而無論走到哪裡，美食始終是他難以忘懷的。透過細膩的觀察與真摯的情感，妻夫木聰傳達「無論是初次造訪或多次重遊，臺灣都能帶來嶄新而多元的發現」，讓人產生對臺灣各種不同的「偏愛」。這樣的體驗不僅是旅程，更是一場觸動日本民眾的交流。

觀光署說，妻夫木聰這次拍攝的年度主題影片，預計將會在十月中旬與大家見面。觀光署也將緊鑼密鼓在日本展開線上線下的全方位宣傳，包含一系列的關東關西實體消費者活動，針對年輕客群的跨社群平台傳播異業合作，新媒體平台的台灣觀光推廣，以及其他多元媒體的傳播活動都將陸續推出。此外，妻夫木聰將親自出席下週於名古屋舉辦的日本旅展（Tourism EXPO Japan），現身臺灣館與日本民眾面對面互動交流。第四季起，全新廣告也將陸續於電視、網路、交通運具與戶外媒體亮相，搭配一系列實體推廣活動，持續提升日本民眾對臺灣的關注。

觀光署同時加強分眾行銷，鎖定修學旅行、郵輪觀光、親子旅遊、美食體驗等主題，並規劃多場大型特色活動，如「野柳石光．夜訪女王」與「千人放天燈」，展現臺灣作為日本旅客海外首選旅遊目的地的無限魅力。

日本 觀光 觀光署 妻夫木聰

延伸閱讀

台灣海廢團隊首登日本循環經濟展 管碧玲跨海勉勵

日台交流協會拜會民眾黨 隅修三盼兩國共同攜手牽引世界

【重磅快評】腦補麥克阿瑟命令蔣介石 敢不敢說庫頁島是日本的？

女團單曲大比拚 AI寫曲票選大勝真人

相關新聞

這個警察好衝動、容易爆衝、跟人吵架 原來成年人也會有「過動症」

一名辦案能力佳的警察，在處理行政事務時，會比較沒有耐心、容易脾氣暴躁，衝動表現有時候影響到人際關係。成人的情緒問題常被誤...

下班注意！8縣市大雨特報 恐下到晚上

中央氣象署下午16時45分針對8縣市發布大雨特報，恐一路下到晚上。

網傳一堆美食含泡打粉「蟑螂不吃，人也不該吃」 醫破解謠言曝真正風險

近日Threads上瘋傳一段影片，聲稱「蛋糕、油條、甜甜圈含泡打粉，連蟑螂都不吃」，甚至將此與台灣洗腎率、大腸癌盛行掛勾，引起不少討論。對此，胸腔外科醫師杜承哲直言，內容錯誤百出，「你又不是蟑螂，何必擔心脂肪會被分解？」

眼睛黃斑部被「糖果紙」覆蓋...術後恢復不佳 北榮領先全球找到關鍵了

視網膜黃斑部負責中心視力，為視力關鍵所在，但若黃斑部被有如「糖果紙」的薄膜覆蓋，此屬於黃斑部皺褶，為常見的眼底疾病，病情...

路徑曝光…明天恐有雙颱 是否共舞？吳聖宇這樣說

目前西北太平洋上有兩個熱帶低氣壓，包括TD20及TD21，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表...

台灣上廁一習慣 恐讓外國人覺得台灣落後10年

大安森林之友基金會今辦公廁新文化運動講座，主講人基金會常務董事蔡建生指出，全世界都是衛生紙丟馬桶，只有台灣不是，造成公廁...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。