航港局：「鈺洲啟航」成功脫淺 恢復野柳海域環境風貌

去年康芮颱風侵襲期間擱淺於新北市野柳地質公園岸際的大陸籍載重平臺船「鈺洲啟航」輪，於擱淺之初船上存有高達284噸餘油，一度造成野柳及北海岸地區環境生態危機，經由荷蘭專業海事工程團隊船體結構評估及水密性計算、船體水下修補加壓及油艙清洗等作業後，於14日順利完成船體浮揚脫淺並拖帶至深水區觀察48小時，確定船體穩定性後，於17日下午3時拖往韓國進行進一步處置，重新恢復野柳岬海域美麗的自然景觀，也宣告正式解除鈺輪擱淺所可能造成的海洋生態危機。

對於鈺洲啟航輪擱淺一案，交通部長陳世凱除事發當時第一時間(2024年10月31日)趕赴現場視察外，更接續於同年11月12日、今年6月10日三度親自前往現地視導，次長林國顯亦於2024年11月8日前往現地視察，掌握餘油抽除及船貨移除進度。

航港局會同海保署、海巡署、相關地方政府與海事業者的努力下，除先於今年1月14日完成284噸餘油抽除，成功化解油污染危機外，於今年東北季風過後海象轉趨良好時，航港局即督促保險公司及海事工程業者自4月起積極進行甲板上三座橋式機拆除工程，除已順利完成重達逾3000公噸的橋式機移除工作外，經由荷蘭專業海事工程團隊船體結構評估及水密性計算、船體水下修補加壓及油艙清洗等作業後，於14日順利完成船體浮揚脫淺並拖帶至深水區觀察48小時，確定船體穩定性後，於17日下午3時拖往韓國進行進一步處置，重新恢復野柳岬海域美麗的自然景觀，也宣告正式解除鈺輪擱淺所可能造成的海洋生態危機。

航港局表示，鈺輪於2024年10月31日因颱風侵襲失去動力擱淺，該輪棄船後17名船員在海巡署協助下全數獲救。為確保野柳及北海岸地區環境生態，航港局傾全力與海保署、海巡署及相關地方政府、海事業者通力合作，歷經上百場會議督導餘油抽除及殘貨移除浮揚工程進度，圓滿達成餘油完全抽除、船體成功移除、有效維護海洋環境及作業人員安全的三大預定目標，該局感謝相關單位全力協助，以及當地漁會、漁民、里長與民眾的協助與支持，讓相關作業得以順利進行。

航港局進一步說明，鈺輪擱淺位置地處野柳岬灣，且歷經強烈東北季風吹襲，作業環境相當嚴峻艱困，為督導工程進度，航港局局長葉協隆除自事發後均親自主持緊急應變及餘油抽除督導會議外，並自6月起每周召開船貨移除進度控管會議，督促船貨移除團隊積極辦理移除作業，原訂8月底完成船體移除作業，因受到7月份連續颱風及低氣壓影響略有延遲。所幸在移除團隊掌控海氣象預報，把握有效作業期間加緊趕工，精準克服船體傾斜、切割及吊掛重心計算、惡劣海象等技術與環境障礙下，於9月初完成船上橋式機移除，也為船體浮揚脫淺奠定穩定的作業環境。

鈺輪14日順利脫淺後暫移到深水區靜置觀察48小時，經航港局要求船體需通過第三方公證單位之驗證及出具公證報告，以確保船體穩定性及可承受長時間拖帶，另船體雖已完成殘油抽除及油艙清洗作業，仍在周邊佈設攔油索，以確保無任何可能油污外洩。在經第三方公證單位確認船體穩定及符合拖帶安全情況下，於17日下午順利將船體拖帶前往韓國處置，並將接續移除礁岩上剩餘約50噸的橋式機殘骸。此外，航港局已會同海保署要求移除團隊完成擱淺海域一定期間的水質監測，且須經過第三方公證確保無污染、無殘骸留存，以徹底確保野柳海岸的環境與生態獲得完整保護，確實恢復野柳海陸域環境風貌。

