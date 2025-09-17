台灣海廢團隊首登日本循環經濟展 管碧玲跨海勉勵

海委會今天起率9家紡織、生技、塑膠循環與低碳設計業者，首度集結參加日本循環經濟展設攤。主委管碧玲跨海勉勵參展團隊，期待台灣向國際行銷，展現海廢循環再生創新實力。

循環經濟展（Circular Economy EXPO）是日本最具代表性循環經濟專業展之一，聚焦資源回收、永續材料與循環設計等解決方案，並吸引超過500家業者參與。海洋委員會今天表示，今天起至9月19日率領9家具代表性台灣業者，首度集結參加在千葉縣舉辦的2025循環經濟展，並以Taiwan Ocean Circular Hub為主題設展攤，向國際展現台灣在海廢循環再生上創新實力。

管碧玲在展會開幕前一晚，特別透過越洋視訊連線勉勵參展團隊，問候國際夥伴。她表示，台灣海洋夥伴們不僅在推動海洋永續上已有具體成果，更讓永續理念融入生活日常，展現「小而美、科技強」特色。她強調，台灣要向國際行銷將「海廢挑戰」轉化為「循環契機」決心，海委會將持續推動「印太區域海廢合作平台」，與日本及國際夥伴攜手打造海洋循環經濟新典範，讓海洋成為世代共享的永續資產。

海委會新聞稿指出，這次代表團匯集紡織、生技、塑膠循環與低碳設計等9家業者，包含遠東新世紀、伸仁紡織、品卓企業、富勝紡織、福懋興業、詠麗生化科技、仲潔生物科技、豐溢綠能材料、高昌貿易（厝內分公司），共同展出從海廢纖維製成的服飾，到再生材料多元成果，首次於日本國際大展中完整呈現台灣如何將「廢棄物」轉化為「永續資源」的產業創新發展現況。

除了海廢解決方案與商品開發，展會期間海委會也將舉辦「台灣循環焦點分享會」及「台日藍色循環產業媒合會」，邀請國際專家與日本業界代表齊聚，進一步推動跨國合作，共同開拓藍色循環產業鏈。這是從國內海廢再生聯盟邁向印太海廢合作經濟網絡實踐，也是管碧玲致力倡議的海洋國際合作政策。

