中秋烤肉電烤盤怎麼挑？家電達人分享「5大選購心法」

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
從火烤兩用鍋、折疊雙盤機到大面積家庭烤盤，滿足不同烤肉需求。圖／486團購提供
從火烤兩用鍋、折疊雙盤機到大面積家庭烤盤，滿足不同烤肉需求。圖／486團購提供

9月到10月底即將迎來4個連假，中秋烤肉話題也提前升溫。近年因居住環境與飲食型態改變，傳統炭火逐漸被電烤盤取代，不僅少油煙、好清理，還能在室內輕鬆享受烤肉樂趣。面對琳瑯滿目的產品，該怎麼挑才不踩雷？家電達人486先生提出「5大選購心法」，幫助民眾依需求找到適合的烤盤。

●先看空間大小與使用人數

若是小宅或租屋族，建議挑選薄型或可折疊設計的烤盤，收納不佔空間，一兩人使用剛剛好。若是家庭聚餐，則適合選擇「大面積烤盤」，一次能料理多種食材，不必久等。

●留意功能需求：單烤或火烤雙享

除了基本款烤盤，也有「火烤兩用」設計，可同時烤肉、煮火鍋；甚至有多功能機種，可變身烤箱或多用途料理鍋。建議依照自己是否常常宴客或喜歡多元料理來選擇。

●加熱速度與溫控範圍很關鍵

好的電烤盤能快速升溫，並保持熱能均勻，避免出現外熟內生的窘境。若能依食材特性調整不同火力，或具備上下盤雙溫設計，更能兼顧效率與美味。

●減少油煙與清潔便利性

想要烤得健康不油膩，可以留意是否有「導油槽、瀝油盤」設計，能排出多餘油脂，減少油煙。烤盤表面若採用食品級不沾塗層，也能讓清潔更省力，有些甚至支援全機水洗。

●安全性不可忽略

建議挑選具備「防乾燒斷電」、「過熱保護」功能的產品，並留意把手是否防燙、防火材質是否通過認證，使用時才安心。

486團購指出，市面上的電烤盤選擇愈來愈多，從單人精緻款到多人聚會用的大烤盤，甚至火烤兩用、可折疊設計一應俱全。消費者只要掌握幾個重點，就能挑到適合自己家庭的款式，在中秋佳節享受輕鬆烤肉氛圍。

多段溫控設計，能依不同食材精準調整火力，烤肉不怕外熟內生。圖／486團購提供
火烤兩用設計可同時涮火鍋、烤肉，中秋聚餐料理選擇更豐富。圖／486團購提供
雙面折疊電烤盤可同時料理多道食材，少油煙、好清洗，成為小宅族新寵。圖／486團購提供
烤肉 料理

