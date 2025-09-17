快訊

回堵有望解套！國1楊梅交流道北出、幼獅交流道南出匝道改善工程開工

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導
國道一號楊梅交流道北出匝道銜接台1線路段、幼獅交流道南出匝道右轉青年路接高獅路，尖峰時間常常回堵，地方盼改善壅塞問題。交通部高公局北區養護工程分局表示，楊梅交流道北出往埔心、楊梅方向將擴大為各2線道，幼獅交流道南出則將原鑽石型簡易交流道改為「水」字型的完整交流，工程於日前開工，估明年4月完工。

國道1號楊梅交流道北出匝道壅塞多年，往楊梅及埔心方向的車輛都僅一線道各一出口，塞車已是家常便飯；幼獅交流道南出右轉匝道與青年路、高獅路，車流自匝道匯入青年路外側車道後，再變換內側車道左轉高獅路，與青年路直行車流交織，存在交通安全疑慮，並造成壅塞。

立委涂權吉指出，國道1號楊梅交流道埔心、楊梅出口，因與台1線及裕成路交會，交通尖峰時段車多經常回堵，經地方及高公局研議，未來往楊梅、往埔心將從原本的各1線道擴大為各2線道，希望能大幅降低回堵問題。

至於幼獅交流道南出匝道，現況為下交流道後，先銜接青年路右轉再直行，再左轉才能進高獅路，造成2段轉彎，涂權吉表示，該處每到交通尖峰時段總會塞車，過去曾以標誌標線、號誌或交管等方法試圖改善，但難解問題，盼幼獅交流道南出匝道向右偏移一解問題。

高公局回應，楊梅交流道北出匝道，目前往埔心及楊梅方向的車道，升級為右轉埔心2線道及左轉楊梅2線道設計，並簡化號誌，避免車流回堵；幼獅交流道南出匝道，則在不增加土地情況下，運用工程方法， 將原本鑽石型簡易交流道改善為「水」字型的完整交流道。2項交通改善為併案發包，工程總經費為4182萬元，工程已於9月正式開工，預計明年4月完工。

